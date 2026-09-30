Депутаты от «тюменской матрешки» вошли в состав девяти комитетов Госдумы

Госдума РФ на первом очередном заседании нового созыва утвердила составы всех 34 комитетов нижней палаты российского парламента. В девять из них вошли 11 депутатов от Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО: восемь от «Единой России» и по одному от ЛДПР, «Новых людей» и КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В частности:

В комитет по уголовному и административному законодательству вошли экс-депутат думы ХМАО, участник СВО, бывший командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов (от ХМАО; «Единая Россия») и депутат Госдумы двух созывов, бывший директор государственно-правового департамента Ямала Дмитрий Погорелый (от ЯНАО);

(от ХМАО; «Единая Россия») и депутат Госдумы двух созывов, бывший директор государственно-правового департамента Ямала (от ЯНАО); В комитет по обороне — депутат Госдумы пяти созывов, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Иван Квитка (от Тюменской области);

(от Тюменской области); В комитет по безопасности и противодействую коррупции — депутат Госдумы четырех созывов, экс-прокурор Тюменской области, бывший заместитель генпрокурора России и бывший замгубернатора Тюменской области Эрнест Валеев (от Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО; «Единая Россия»);

(от Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО; «Единая Россия»); В комитет по бюджету и налогам — депутат Госдумы двух созывов, адвокат Ольга Ануфриева (от Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО; «Единая Россия»);

(от Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО; «Единая Россия»); В комитет по энергетике — депутат Госдумы четырех созывов, экс-гендиректор компании «Газпром трансгаз Югорск» Павел Завальный (от ХМАО; «Единая Россия») и депутат Госдумы двух созывов Иван Бабич (от ЯНАО, Хакасии, Томской области и Красноярского края; КПРФ);

(от ХМАО; «Единая Россия») и депутат Госдумы двух созывов (от ЯНАО, Хакасии, Томской области и Красноярского края; КПРФ); В комитет по охране здоровья — депутат Госдумы трех созывов, бывший заместитель губернатор Тюменской области, экс-вице-спикер Тюменской областной думы Владимир Сысоев (от Тюменской области, ХМАО и ЯНАО; ЛДПР). В нем либерал-демократ получил пост председателя;

(от Тюменской области, ХМАО и ЯНАО; ЛДПР). В нем либерал-демократ получил пост председателя; В комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды — бывшая заместитель губернатора ЯНАО, экс-руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова (от Тюменской и Омской областей, ХМАО и ЯНАО; «Новые люди»). В нем бывшей чиновнице достался пост председателя;

(от Тюменской и Омской областей, ХМАО и ЯНАО; «Новые люди»). В нем бывшей чиновнице достался пост председателя; В комитет по международным делам — депутат Госдумы трех созывов, бывший гендиректор «Российской топливной компании» Николай Брыкин (от Тюменской области; «Единая Россия»);

(от Тюменской области; «Единая Россия»); В комитет по делам национальностей — депутат четырех созывов, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов (от Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО; «Единая Россия»).

Голосование на выборах 450 депутатов Госдумы прошло с 18 по 20 сентября. По его итогам число представителей от «Единой России» выросло с 324 до 349 человек, от ЛДПР — с 21 до 23, от «Новых людей» — с 13 до 19, также мандаты получили четыре самовыдвиженца и один кандидат от «Родины». Количество членов фракции КПРФ сократилось с 57 политиков до 37, «Справедливой России» — с 17 до 10. От регионов «тюменской матрешки» удалось избираться девяти политикам от «Единой России» и по одному от ЛДПР, КПРФ, как и в 2021 году, а число представителей «Новых людей» сократилось до одного (с двух), «Справедливой России» — до нуля (с одного).

Единственным депутатом от регионов «тюменской матрешки», который не вошел ни в один из 34 комитетов, стал бывший губернатор ЯНАО, экс-министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. В ходе этого же заседания политика утвердили руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Василий Алексеев