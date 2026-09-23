Избиратели явили активность

В регионах «тюменской матрешки» на выборах в Государственную думу РФ во всех округах выиграла «Единая Россия». В Ямало-Ненецком автономном округе результат партии составил 73,12% голосов избирателей. Эксперт указал на высокую явку и отметил, что это традиционно высокий для региона результат. Четыре из пяти депутатов-одномандатников, представлявших регионы, сохранили свои места в думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Выборы в Госдуму РФ в Тюменской области (с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами в составе) прошли в единый день голосования с 18 по 20 сентября без использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На территории регионов пять одномандатных округов (по два в Тюменской области и ХМАО, один в ЯНАО). Как сообщил глава Тюменского избиркома Игорь Халин, явка на выборах в Госдуму по региону составила 65,3%. Лидерами по явке избирателей на выборах стали Омутинский округ (97%), Ишимский округ (более 90%) и Ялуторовский округ (около 88%). В 2021 году явка по региону находилась на уровне 61,54%.

На территории Тюменской области действовали два избирательных округа: Тюменский (№ 183) и Заводоуковский (№ 184). В Тюменском округе партию «Единая Россия» поддержали 62,92% избирателей, второе место заняла КПРФ с 11,25% голосов, третье — ЛДПР (10,78%). «Новые люди» получили поддержку 5,77%, а «Справедливая Россия» — 4,78%. В Заводоуковском округе «Единая Россия» набрала 58,66% голосов, ЛДПР оказалась на втором месте с 12,04%, третье заняла КПРФ (11,98%). «Новые люди» набрали 7,18%, «Справедливая Россия» получила поддержку в 6,29%.

По одномандатным округам наибольшую поддержку также получили кандидаты от «Единой России». По итогам обработки 91,19% протоколов в округе № 183 выиграл единоросс Николай Брыкин (57,68%), Татьяна Казанцева из КПРФ набрала 14,01%, Иван Вершинин от ЛДПР — 10,8%. В округе № 184 первое место занял Иван Квитка от партии «Единая Россия». Второе место занял депутат от КПРФ Иван Левченко.

В Ханты-Мансийском автономном округе явка по итогам обработки 100% бюллетеней составила 62,39%. Это на 14 п. п. больше, чем в 2021 году, когда она была равна 46,61%.

В Югре также два округа. По Ханты-Мансийскому округу «Единая Россия» получила поддержку 60,06% избирателей. На втором месте ЛДПР (14,77%), третью строчку заняла КПРФ (10,04%). Далее следуют «Новые люди» (6,90%) и «Справедливая Россия» (4,17%).

В Нижневартовском одномандатном округе победу одержала партия «Единая Россия», набрав 49,53% голосов. На втором месте — ЛДПР с результатом 15,46%, на третьем — КПРФ (12,46%). Далее следуют «Новые люди» (8,33%), «Справедливая Россия» (5,95%), Партия пенсионеров — (3,21%).

В обоих округах выиграли кандидаты-одномандатники от «Единой России». Павел Завальный (Ханты-Мансийский округ) получил 55,08% голосов. Ближе всего к нему оказались Андрей Екимов (ЛДПР, 12,5%) и Василий Жуков (12,39%). В Нижневартовском округе Дмитрий Аксенов (ЕР) набрал 47,52%, второе место занял глава фракции ЛДПР в седьмом созыве югорской думы Виктор Сысун (13,52%).

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) явка составила 74,75% (65,83% в 2021 году), а «Единая Россия» получила поддержку 73,12% голосов (68,92% в 2021 году). На втором месте — ЛДПР с результатом 9,69%, третье место заняла КПРФ (8,05%). «Новые люди» набрали 3,56%, «Справедливая Россия» — 3,02%.

Как следует из опубликованных избирательной комиссией предварительных итогов, кандидат от «Единой России» Дмитрий Погорелый набрал 56,76% голосов. Второе место занял кандидат от ЛДПР Денис Садовников (16,57%), на третьем оказался коммунист Александр Ламдо (12,03%).

Свои позиции в Госдуме сохранят единороссы Николай Брыкин, Иван Квитка, Павел Завальный и Дмитрий Погорелый. Новым депутатом думы станет Дмитрий Аксенов (ЕР), до этого у него был мандат в региональном парламенте ХМАО. Он придет на место Вадима Шувалова.

Как отметил политолог Константин Калачев, если ЯНАО традиционно показывал высокие результаты явки и поддержки «Единой России», то высокая явка в ХМАО может объясняться недавней сменой губернатора: на смену Наталье Комаровой в мае 2024 года пришел Руслан Кухарук, до этого возглавлявший Тюмень.

«Два года работает новый губернатор, перенос тюменских традиций на землю Югры дал результат», — сказал господин Калачев.

По его словам, высокая поддержка ЛДПР достаточно традиционна для регионов. «Дело в том, что на КПРФ работает бренд, это идеологически заряженная партия. Там есть идейные активисты. Но у активистов нет ресурсов, они не являются частью элит. ЛДПР — это часть региональных элит, обеспеченные ресурсами люди, у которых есть личные амбиции»,— сказал господин Калачев. Он добавил, что в повестке партии есть темы, которые актуальны для Югры и вызывают отклик у жителей — например, к таким относится тема мигрантов.

Анна Капустина