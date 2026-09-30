Тюменские депутаты возглавили два комитета и одну комиссию в Госдуме РФ

Госдума РФ на первом очередном заседании нового созыва утвердила председателей всех 34 комитетов и четырех комиссий нижней палаты российского парламента. В их число вошли три депутата от Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО.

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В частности, руководящие посты заняли:

Бывший заместитель губернатор Тюменской области, экс-вице-спикер Тюменской областной думы Владимир Сысоев — возглавил комитет по охране здоровья. Господин Сысоев избрался в составе региональной группы списка кандидатов ЛДПР по единому федеральному округу, в который входят Тюменская область, ХМАО и ЯНАО;

— возглавил комитет по охране здоровья. Господин Сысоев избрался в составе региональной группы списка кандидатов ЛДПР по единому федеральному округу, в который входят Тюменская область, ХМАО и ЯНАО; Бывший заместитель губернатора ЯНАО, экс-руководитель аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова — возглавила комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Госпожа Панова избралась в составе региональной группы списка кандидатов «Новых людей» по единому федеральному округу, в который входят Тюменская и Омская области, ХМАО и ЯНАО;

— возглавила комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Госпожа Панова избралась в составе региональной группы списка кандидатов «Новых людей» по единому федеральному округу, в который входят Тюменская и Омская области, ХМАО и ЯНАО; Депутат четырех созывов Госдумы, экс-прокурор Тюменской области, бывший заместитель генпрокурора России и бывший замгубернатора Тюменской области Эрнест Валеев — возглавил комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам. Господин Валеев избрался в составе региональной группы списка кандидатов «Единой России» по единому федеральному округу, в который входят Тюменская и Курганская области, ХМАО и ЯНАО;

Голосование на выборах 450 депутатов Госдумы прошло с 18 по 20 сентября. По его итогам число представителей от «Единой России» выросло с 324 до 349 человек, от ЛДПР — с 21 до 23, от «Новых людей» — с 13 до 19, также мандаты получили четыре самовыдвиженца и один кандидат от «Родины». Количество членов фракции КПРФ сократилось с 57 политиков до 37, «Справедливой России» — с 17 до 10. От регионов «тюменской матрешки» удалось избираться девяти политикам от «Единой России» и по одному от ЛДПР, КПРФ, как и в 2021 году, а число представителей «Новых людей» сократилось до одного (с двух), «Справедливой России» — до нуля (с одного).

В ходе этого же заседания депутаты избрали председателем фракции «Единая Россия» бывшего губернатора ЯНАО, экс-министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Василий Алексеев