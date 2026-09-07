На Ямале потушили последний природный пожар

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) ликвидировали все природные пожары — последний потушили 6 сентября в Пуровском районе, сообщили в региональном правительстве. Его площадь составила 51 тыс. га, в тушении принимали участие 38 пожарных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГБУ «Ямалспас» / правительство ЯНАО Фото: ГБУ «Ямалспас» / правительство ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что спасателям удалось выполнить главную задачу — защитить жителей и не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты инфраструктуры. «Этот пожароопасный сезон стал настоящей проверкой на прочность для всего Ямала. Нам пришлось столкнуться с рекордным числом природных пожаров и сложнейшими погодными условиями. От всей души благодарю наших спасателей — сотрудников МЧС, специалистов "Ямалспаса" — специалистов авиалесохраны, прибывших из других регионов, а также всех северян, вышедших на борьбу со стихией»,— сказал он.

Первые пожары в округе были зарегистрированы 18 мая в Шурышкарском районе. 25 июня на Ямале ввели режим ЧС в лесах: причиной стали пожары в заповеднике «Верхне-Тазовский» и общее осложнение обстановки. В середине июля ситуация улучшилась, но уже в конце месяца, в период аномальной жары, леса загорелись вновь. С 27 августа в округе ликвидированы 150 природных пожаров. В их тушении принимали участие 1380 человек, включая пожарных из других регионов.

Всего в период пожароопасного сезона 2026 года на территории округа зафиксировано 887 природных пожаров, что стало рекордом за последние 14 лет. Площадь, пройденная огнем, на 6 сентября составляла 786 тыс. га. Его распространение было обусловлено аномально жаркой и сухой погодой, дефицитом осадков, а основной причиной возникновения пожаров стали сухие грозы. Улучшению лесопожарной обстановки в конце августа поспособствовали дожди по всему региону.

Ирина Пичурина