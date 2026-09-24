На Ямале продлили пожароопасный период до конца сентября

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) продлили пожароопасный период — он будет действовать до 30 сентября включительно, сообщили в департаменте гражданской защиты ЯНАО. Ранее его срок устанавливался с 20 мая по 21 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным департамента, по состоянию на 24 сентября в округе действуют 17 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 3,5 тыс. га, из них 11 пожаров локализованы на площади 2,7 тыс. га. В тушении природных пожаров участвуют 254 человека. За прошедшие сутки в округе ликвидировали 20 пожаров на площади 2 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного сезона 2026 года на Ямале зафиксировали 997 природных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила более 808 тыс. га.

Полина Бабинцева