Количество природных пожаров за сезон в ЯНАО почти достигло тысячи

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в период пожароопасного сезона в этом году произошло 998 природных пожаров — их общая площадь достигла более 809 тыс. га, сообщили в департаменте гражданской защиты округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Авиалесоохрана ХМАО-Югры Фото: Авиалесоохрана ХМАО-Югры

На сегодня на Ямале действует 14 природных пожаров в Приуральском, Надымском и Пуровском районах на площади 4,8 тыс. га, локализовано восемь возгораний на площади около 2,5 тыс. га. За сутки ликвидировано четыре пожара площадью 208 га.

Тушением занимаются 272 человека. По данным Авиалесоохраны Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), сводный отряд из 100 сотрудников парашютно-десантной службы региона продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров ЯНАО. Также в округе работают пожарные из Красноярского края.

Первые пожары в округе были зарегистрированы 18 мая. 25 июня на Ямале ввели режим ЧС в лесах. Из-за засухи и жары пожар распространился на большую площадь: к тушению к концу августа привлекли 1380 человек, включая пожарных из других регионов. Улучшению обстановки поспособствовали дожди. Последний пожар потушили 6 сентября, пожарные из других регионов начали разъезжаться, однако вскоре пожары возобновились. Пожароопасный период на Ямале продлили до 30 сентября включительно.

Ирина Пичурина