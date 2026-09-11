На Ямале возобновились лесные пожары

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возобновились лесные пожары. Если накануне было два действующих возгорания, то сегодня их количество выросло до 15, следует из данных департамента гражданской защиты Ямала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 387,2 га в Пуровском, Надымском и Красноселькупском районах. Был локализован один пожар площадью 40 га. В тушении участвуют 114 человек. Всего в регионе с начала сезона произошло 902 природных пожара: их общая площадь составила почти 790 тыс. га.

Первые пожары в округе были зарегистрированы 18 мая в Шурышкарском районе. 25 июня на Ямале ввели режим ЧС в лесах. Из-за засухи и жары пожар распространился на большую площадь: к тушению к концу августа привлекли 1380 человек, включая пожарных из других регионов. Улучшению обстановки поспособствовали дожди. Последний пожар потушили 6 сентября в Пуровском районе.

Ирина Пичурина