На Ямале возобновились лесные пожары
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возобновились лесные пожары. Если накануне было два действующих возгорания, то сегодня их количество выросло до 15, следует из данных департамента гражданской защиты Ямала.
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
Общая площадь, пройденная огнем, составляет 387,2 га в Пуровском, Надымском и Красноселькупском районах. Был локализован один пожар площадью 40 га. В тушении участвуют 114 человек. Всего в регионе с начала сезона произошло 902 природных пожара: их общая площадь составила почти 790 тыс. га.
Первые пожары в округе были зарегистрированы 18 мая в Шурышкарском районе. 25 июня на Ямале ввели режим ЧС в лесах. Из-за засухи и жары пожар распространился на большую площадь: к тушению к концу августа привлекли 1380 человек, включая пожарных из других регионов. Улучшению обстановки поспособствовали дожди. Последний пожар потушили 6 сентября в Пуровском районе.