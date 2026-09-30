Главные новости к утру 30 сентября

IT-гиганты США подписали соглашение с Дональдом Трампом о контроле над ИИ. Соглашение не имеет юридической силы, но оставляет возможность «закрепить эти шаги в законах или подзаконных актах».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность из-за числа жертв от ударов ВСУ по России.

Глава МИД ФРГ заявил о шансе на хорошие отношения с Россией. Однако сейчас Евросоюзу нужно готовиться к защите от РФ, сказал он.

На сгоревшем рыболовном судне «Триумф» нашли останки погибших моряков.

При ударах БПЛА по Самарской области были повреждены жилые дома. Люди не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

За пять недель до промежуточных выборов в Конгресс США Демократическая партия на 12 процентных пунктов опережает Республиканскую по популярности, следует из опроса Quinnipiac University.