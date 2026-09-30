Гутерриш выразил обеспокоенность из-за числа жертв от ударов ВСУ по России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность увеличением числа жертв и пострадавших среди гражданского населения при ударах украинских войск по территории России. Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.
Ранее заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что, по данным российских властей, при ударах ВСУ с января по июль 2026 года погибли 329 мирных жителей, еще 2197 человек получили ранения. Госпожа Дикарло подчеркнула, что по сравнению с тем периодом прошлого года смертность среди гражданского населения выросла на 119%.
В августе господин Гутерриш выступал с критикой атак украинских БПЛА по регионам России. Он призывал прекратить удары, которые приводят к гибели людей и разрушению гражданской инфраструктуры. В тот период глава ООН призывал стороны к деэскалации конфликта.
Обеспокоенность Антониу Гутерриша не означает независимого подтверждения ООН приведенных российскими властями данных о жертвах: в августе 2025 года организация заявляла, что не может проверить такую информацию. При этом ООН рассматривала растущее воздействие конфликта на гражданское население России как повод для обеспокоенности.
ООН заявляла, что продолжит отслеживать случаи нарушения прав человека и добиваться привлечения виновных к ответственности. Однако упоминание сообщений о потерях само по себе не подтверждает ни число жертв, ни обстоятельства конкретных ударов, поскольку организация не в состоянии проверить эту информацию.