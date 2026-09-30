Гутерриш выразил обеспокоенность из-за числа жертв от ударов ВСУ по России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность увеличением числа жертв и пострадавших среди гражданского населения при ударах украинских войск по территории России. Об этом сообщил его представитель Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло заявила, что, по данным российских властей, при ударах ВСУ с января по июль 2026 года погибли 329 мирных жителей, еще 2197 человек получили ранения. Госпожа Дикарло подчеркнула, что по сравнению с тем периодом прошлого года смертность среди гражданского населения выросла на 119%.

В августе господин Гутерриш выступал с критикой атак украинских БПЛА по регионам России. Он призывал прекратить удары, которые приводят к гибели людей и разрушению гражданской инфраструктуры. В тот период глава ООН призывал стороны к деэскалации конфликта.