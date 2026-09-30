На сгоревшем рыболовном судне «Триумф» нашли останки погибших моряков

Следователи провели осмотр сгоревшего судна «Триумф», пожар на котором продолжался несколько дней подряд. На борту обнаружили останки тел погибших моряков, сообщили в восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Тела извлекли с судна. Назначены экспертизы. Проводится расследование обстоятельств и причин произошедшего, отметили в СКР.

Сейчас правоохранительные органы рассматривают три версии происшествия на борту: сбой в работе судового электрооборудования, несоблюдение экипажем правил пожарной безопасности и нарушение правил технической эксплуатации судна. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Пожар на рыболовном судне произошел в пятницу вечером в Тихом океане у берегов Камчатки. В момент происшествия на борту находились 29 членов экипажа. 25 из них спасли. Четыре человека пропали без вести во время пожара.