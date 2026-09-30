Quinnipiac: 51% американцев хотят видеть демократов во главе Палаты представителей

За пять недель до промежуточных выборов в Конгресс США Демократическая партия на 12 процентных пунктов опережает Республиканскую по популярности среди избирателей в борьбе за Палату представителей. Это следует из опроса Quinnipiac University.

51% избирателей предпочитают видеть во главе нижней палаты демократов, тогда как республиканцев поддерживают лишь 39%. Работу Дональда Трампа на посту президента одобряют лишь 34% респондентов.

Американцы одинаково скептически оценивают текущую обеих партий в Конгрессе: деятельность республиканцев не одобряют 67% респондентов, а демократов — 69%. Однако по всем ключевым направлениям — от экономики и стоимости жизни до внешней политики и регулирования ИИ — граждане больше доверяют демократам.

Согласно предыдущему исследованию Quinnipiac University от 10 сентября, за демократов отдали бы голоса 49% респондентов, за республиканцев — 38%. 13% опрошенных еще не приняли решение.