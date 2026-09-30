Quinnipiac: 51% американцев хотят видеть демократов во главе Палаты представителей
Quinnipiac: демократы оторвались от республиканцев на 12% перед выборами в США
За пять недель до промежуточных выборов в Конгресс США Демократическая партия на 12 процентных пунктов опережает Республиканскую по популярности среди избирателей в борьбе за Палату представителей. Это следует из опроса Quinnipiac University.
51% избирателей предпочитают видеть во главе нижней палаты демократов, тогда как республиканцев поддерживают лишь 39%. Работу Дональда Трампа на посту президента одобряют лишь 34% респондентов.
Американцы одинаково скептически оценивают текущую обеих партий в Конгрессе: деятельность республиканцев не одобряют 67% респондентов, а демократов — 69%. Однако по всем ключевым направлениям — от экономики и стоимости жизни до внешней политики и регулирования ИИ — граждане больше доверяют демократам.
Согласно предыдущему исследованию Quinnipiac University от 10 сентября, за демократов отдали бы голоса 49% респондентов, за республиканцев — 38%. 13% опрошенных еще не приняли решение.
Национальный перевес одной партии не равен такому же перевесу в Палате представителей: каждый мандат разыгрывается в отдельном округе, поэтому общая сумма симпатий по стране не определяет результат каждой гонки. Показатель Quinnipiac скорее отражает политическое настроение избирателей, чем число мест, которое получит партия.
В Палате представителей распределяются все 435 мандатов, причем число представителей от каждого штата зависит от его населения и количества округов. Поэтому для оценки шансов на большинство важны не только общенациональные предпочтения, но и то, как они распределены по конкретным округам; сам опрос за несколько недель до голосования этого не показывает.