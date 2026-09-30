В Сочи прекратит работу филиал Российского государственного социального университета

Министерство науки и высшего образования России издало приказ о прекращении деятельности филиала Российского государственного социального университета в Сочи. Студентам предложили продолжить обучение в других образовательных учреждениях.

Как сообщили в администрации Сочи, после прекращения работы филиала обучающиеся смогут перевестись в головной вуз РГСУ в Москве, его филиал в Пятигорске или Сочинский государственный университет.

Начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов сообщил, что при переводе студентам будут сохранены форма и условия обучения. После завершения образовательной программы выпускники получат диплом выбранного ими университета.

СочиГУ также предложил перевод преподавателям и научным сотрудникам филиала РГСУ. В университете планируют провести консультации для обучающихся, их родителей и сотрудников по вопросам перевода, обучения и трудоустройства.

Дополнительная информация по вопросам прекращения деятельности филиала, перевода студентов и перехода сотрудников размещена на официальных сайтах РГСУ и СочиГУ.

Мария Удовик