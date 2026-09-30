Бастрыкину доложат о нападении бездомной собаки на ребенка в Горячем Ключе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нападении безнадзорной собаки на 12-летнего мальчика в Горячем Ключе. Об этом сообщил Информационный центр СКР.

По данным СМИ, инцидент произошел в сентябре. Бродячая собака набросилась на ребенка и укусила его. Мальчику потребовалась медицинская помощь. Также сообщалось, что ранее меры по отлову безнадзорных животных компетентными органами не принимались.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя краевого управления СК Александру Нихаеву представить доклад об обстоятельствах произошедшего, установленных в ходе следственных действий.

После завершения расследования Александру Бастрыкину также должны доложить о результатах уголовного дела.

Ранее глава СК России поручал представить доклад по уголовному делу о возможном бездействии властей при организации отлова безнадзорных собак в поселке отделения №2 СКЗНИИСиВ. Сообщалось, что стая собак длительное время находилась вблизи детского сада и остановки и регулярно нападала на местных жителей.

Мария Удовик