Пожар на нефтебазе в станице Павловской локализован после атаки БПЛА

В станице Павловской Краснодарского края локализован пожар на нефтебазе, возникший после атаки беспилотных летательных аппаратов. Площадь горения сокращена, угрозы распространения огня за пределы объекта нет. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Роман Парахин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На месте задействованы 31 единица специальной техники и группировка из 120 пожарных МЧС, в том числе пожарный поезд. По словам главы района, ситуация находится под полным контролем. Жертв и пострадавших нет.

Также восстановлено движение по улице Проезжей на участке от улицы Короткой до улицы Рабочей и открыт проезд на улице Гладкова с улицы Жлобы. Работы по открытию движения по улице Октябрьской в районе военкомата планируется завершить до конца дня.

Ночью 28 сентября Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Падение обломков зафиксировано в трех районах — Динском, Павловском и Красноармейском. В результате вспыхнули три предприятия гражданской инфраструктуры. Для координации работ на месте в станице Павловской был создан муниципальный штаб.

Анна Гречко