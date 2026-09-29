В Краснодаре 30 сентября пройдут антитеррористические учения

В Краснодаре 30 сентября состоятся антитеррористические учения, организованные оперативным штабом Краснодарского края. К участию привлекут представителей силовых ведомств и специальных служб.

В рамках тренировки специалисты отработают действия по пресечению деятельности условных террористических групп. Сценарий учений предусматривает использование светошумовых имитационных устройств.

Жителей города просят сохранять спокойствие. Учения являются плановым мероприятием по отработке действий силовых и специальных служб.

Мария Удовик