Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Краснодаре 30 сентября пройдут антитеррористические учения

В Краснодаре 30 сентября состоятся антитеррористические учения, организованные оперативным штабом Краснодарского края. К участию привлекут представителей силовых ведомств и специальных служб.

В рамках тренировки специалисты отработают действия по пресечению деятельности условных террористических групп. Сценарий учений предусматривает использование светошумовых имитационных устройств.

Жителей города просят сохранять спокойствие. Учения являются плановым мероприятием по отработке действий силовых и специальных служб.

Мария Удовик

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд