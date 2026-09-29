Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о смерти новорожденной в Симферополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о смерти девочки, родившейся недоношенной в Симферополе. Об этом сообщается в информационном центре СК России.

С жалобой на ход расследования в приемную председателя СК во «ВКонтакте» обратилась жительница Симферополя. По ее словам, в ноябре 2022 года ее дочь родилась недоношенной, однако мать и ребенка выписали из больницы без учета состояния новорожденной.

Вскоре состояние девочки ухудшилось, однако, как утверждается в обращении, медицинские работники не приняли всех необходимых мер. Из-за осложнений ребенок длительное время находился в паллиативном состоянии, в том числе в реанимации больницы Москвы. В 2024 году девочка умерла.

В ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю уголовное дело расследуется с февраля 2023 года. До настоящего времени, согласно обращению матери, никто к ответственности не привлечен.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву ускорить расследование и доложить о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Валерий Климов