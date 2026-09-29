В Краснодаре расследуют дело о взятках в отношении сотрудников ИФНС

В Краснодаре бывшую начальницу одной из городских налоговых инспекций, начальника отдела камеральных проверок и руководителя межрайонной ИФНС края обвинили в коррупционных преступлениях. По версии следствия, они получили 2 млн руб. за прекращение налоговой проверки коммерческой организации и отказ от привлечения ее к ответственности.

Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, не позднее апреля 2026 года руководитель коммерческой организации обратилась к знакомому — начальнику одной из межрайонных налоговых инспекций региона — с просьбой помочь урегулировать вопросы, возникшие в ходе налогового контроля. Тот, в свою очередь, обратился к действовавшей на тот момент начальнице одной из ИФНС Краснодара. По версии следствия, она согласилась прекратить проверку и не привлекать компанию к ответственности за взятку в размере 2 млн руб.

Деньги предпринимательница передала посреднику, который затем передал их налоговому руководителю. В дальнейшем, как полагает следствие, часть полученной суммы обвиняемая распределила между начальником отдела камеральных проверок и посредником.

Бывшей начальнице ИФНС и руководителю отдела камеральных проверок предъявлено обвинение в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Начальника межрайонной налоговой инспекции обвиняют в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В отношении руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Бывшая начальница налоговой инспекции задержана и по решению суда заключена под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следователи провели обыски по местам жительства и работы обвиняемых, изъяв документы и предметы, имеющие значение для дела. Расследование продолжается, следствие также проверяет возможную причастность фигурантов к другим эпизодам противоправной деятельности.