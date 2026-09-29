Экс-директора Транспортной дирекции Башкирии освободили от наказания

Как узнал «Ъ-Уфа», бывший руководитель Транспортной дирекции Башкирии Мансаф Низакаев приговорен к 1,5 года колонии-поселения за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Такое решение принял Октябрьский райсуд Уфы. Информацию подтвердили пресс-служба суда и адвокат обвиняемого Анатолий Тимощенков. От наказания господин Низакаев освобожден благодаря зачету времени под следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Мансафу Низакаеву вменялось получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от подрядчика строительства Восточного выезда из Уфы. Под взяткой подразумевались передача во временное пользование Toyota Camry и покупка билетов для отдыха в Турции. Общую стоимость взятки следствие оценило более чем в 1,7 млн руб. В начале октября 2023 года господин Низакаев был задержан.

29 ноября 2024 года Октяборьский райсуд Уфы приговорил обвиняемого к полутора годам колонии-поселения, изменив квалификацию на превышение должностных полномочий. Из обвинения была исключена покупка билетов в Турцию стоимостью 159 тыс. руб., так как этому суд не нашел доказательств. Наказание к тому времени уже считалось отбытым за время в СИЗО и под домашним арестом.

В марте 2025 года обвинение добилось передачи дела на пересмотр новым составом суда, а спустя месяц Октябрьский райсуд вернул дело в прокуратуру Башкирии, назначив Мансафу Низакаеву подписку о невыезде.

Дело господина Низакаева было упомянуто в судебном процессе в отношении бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Как сообщал «Ъ-Уфа», на одном из заседаний чиновник, обвиняемый в получении взяток, заявлял, что якобы экс-директор Транспортного управления жаловался на угрозы и пытки со стороны правоохранительных органов, требовавших дать показания на Алана Марзаева и Радия Хабирова.

В апреле 2026 года уголовное дело в отношении Мансафа Низакаева поступило в суд в новой редакции. Экс-директору Транспортного управления вновь вменяли получение взятки. Однако, по данным «Ъ-Уфа», суд вновь переквалифицировал обвинение на более мягкую статью.

Идэль Гумеров