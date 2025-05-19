Суд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-главы Транспортной дирекции Башкирии

Октябрьский райсуд Уфы вернул прокурору Башкирии уголовное дело в отношении экс-директора ГКУ «Транспортная дирекция РБ» Мансафа Низакаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), указано в постановлении суда.

По версии следствия, не позднее октября 2021 года Мансаф Низакаев потребовал от подрядчика строительства Восточного выезда из Уфы передать ему в пользование Toyota Camry, а также купить билеты для себя и членов семьи для отдыха в Анталии. На аренду автомобиля подрядчик потратил 1,5 млн руб., а на покупку билетов — 159 тыс. руб.

Принимая решение о возвращении дела в прокуратуру, суд установил, что в обвинительном заключении, в частности, не было указано, на основании каких нормативно-правовых актов Мансаф Низакаев имел полномочия на подписание актов приемки выполненных работ и справок об их стоимости.

В декабре 2024 года Октябрьский райсуд Уфы переквалифицировал Мансафу Низакаеву обвинение на превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Подсудимого приговорили к полутора годам в колонии-поселении, но учитывая, что в срок лишения свободы зачли время нахождения его под стражей и под домашним арестом, наказание считалось отбытым.

В марте Верховный суд Башкирии, рассмотрев представление прокуратуры, направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов республики, соединяет город с трассой М-5 «Урал». Его открыли в марте 2024 года. Проект представляет собой автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Проект реализован по концессионному соглашению сроком на 25 лет. Подрядчик выступило ООО «Лимакмаращавтодороги».

Венера Хисамова