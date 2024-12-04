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В Уфе вынесли приговор экс-главе Транспортной дирекции Башкирии

Октябрьский райсуд Уфы вынес приговор бывшему директору ГКУ «Транспортная дирекция РБ» 39-летнему Мансафу Низакаеву (руководил предприятием с июля 2023 года по июль 2024 года).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», подсудимый обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, не позднее октября 2021 года Мансаф Низакаев требовал от компании-подрядчика Восточного выезда из Уфы в безвозмездное пользование автомобиль премиум-класса, а также оплату стоимость билетов для себя и членов семьи для отдыха в Анталии. На аренду автомобиля подрядчик потратил 1,5 млн руб., а на покупку билетов — 159 тыс. руб.

В объединенной пресс-службе судов Башкирии «Ъ-Уфа» сообщили, что статья обвинения была переквалифицирована в суде на превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Подсудимому назначили наказание в виде полутора лет колонии-поселении. Учитывая, что в срок лишения свободы зачли время нахождения подсудимого под стражей и под домашним арестом, наказание по приговору считается отбытым.

Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов республики, соединяет город с трассой М-5 «Урал». Он был открыт в марте этого года. Проект представляет собой автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Проект реализован по концессионному соглашению сроком на 25 лет. Подрядчик выступило ООО «Лимакмаращавтодороги».

Венера Хисамова

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