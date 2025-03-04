ВС Башкирии отменил приговор экс-главе Транспортной дирекции РБ

Верховный суд Башкирии отменил приговор бывшему директору ГКУ «Транспортная дирекция РБ» 39-летнему Мансафу Низакаеву (руководил предприятием с июля 2023 года по июль 2024 года). Решение принято после апелляционного представления прокурора. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщили «Ъ-Уфа» в объединенной пресс-службе судов республики.

Как сообщал «Ъ-Уфа», подсудимый обвинялся в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, не позднее октября 2021 года Мансаф Низакаев требовал от компании-подрядчика Восточного выезда из Уфы в безвозмездное пользование автомобиль премиум-класса, а также оплату билетов для себя и членов семьи для отдыха в Анталии. На аренду автомобиля подрядчик потратил 1,5 млн руб., а на покупку билетов — 159 тыс. руб.

Позднее статья обвинения была переквалифицирована в суде на превышение должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ). Подсудимого приговорили к полутора годам колонии-поселения. В срок лишения свободы зачли время его нахождения под стражей и под домашним арестом, поэтому наказание по приговору посчитали отбытым.

Майя Иванова