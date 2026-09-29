КПРФ потребовала извинений спикера заксобрания ЯНАО за слова о «грязной партии»

Председатель законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Сергей Ямкин («Единая Россия») должен «публично извиниться перед коммунистами» за высказывание на очередном заседании о том, что КПРФ является «самой грязной партией, которая сегодня ни одни выборы не пропускает, чтобы где-то не намусорить». Соответствующее обращение от партийцев поступило председателю комиссии окружного парламента по вопросам депутатской деятельности Эдуарду Яунгаду («Единая Россия»), сообщили в тюменском обкоме КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ямкин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Сергей Ямкин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Политики регионального уровня не имеют права так высказываться. В КПРФ состоят учителя, врачи, работники сельского хозяйства, ветераны. Все они являются честными и порядочными людьми. Данное высказывание приняли как личное оскорбление»,— сказано в обращении. Коммунисты также призвали «принять меры в отношении председателя, чтоб впредь он не допускал подобные высказывания».

В заксобрании ЯНАО «Ъ-Урал» сообщили, что уже получили обращение коммунистов. Комиссия Эдуарда Яунгада рассмотрит претензии и требования коммунистов в течение 30 дней.

Сергей Ямкин выступил с критикой коммунистов на первом очередном заседании заксобрания осенней сессии, которое прошло после голосования на выборах в Госдуму РФ и Тюменскую областную думу 18-20 сентября. На нем руководитель фракции КПРФ Елена Кукушкина заявила, что у коммунистов есть «все основания не доверять результатам прошедших выборов на Ямале» в связи зафиксированными ими множественными нарушениями. Спикер не согласился с высказываниями депутата. «Вы самая грязная партия, которая сегодня ни одни выборы не пропускает, чтобы где-то не намусорить»,— обратился он к госпоже Кукушкиной. Председателя поддержали его однопартийцы и руководители фракций ЛДПР и «Справедливой России».

Голосование за кандидатов в Госдуму РФ на Ямале проходило 18-20 сентября без использования электронного формата, явка составила 74,75%. В результате список претендентов «Единой России» по единому округу получил поддержку 73,12% ямальских избирателей, ЛДПР — 9,69%, КПРФ — 8,05%, «Справедливая Россия» — 3,02%. В единственном на территории одномандатном округе победу одержал действующий депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Погорелый (взял 140,4 тыс. голосов), его оппоненты от ЛДПР Денис Садовников (41 тыс.) и от КПРФ Александр Ламдо (29,7 тыс.) заняли второе и третье места соответственно. По партсписку от региона был избран экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. В новом созыве Госдумы он возглавит фракцию «Единой России».

Василий Алексеев