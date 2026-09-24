В заксобрании Ямала раскритиковали КПРФ за заявления о нарушениях на выборах

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) заслушали на очередном заседании выступление руководителя фракции КПРФ Елены Кукушкиной о якобы множественных нарушениях в ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и Тюменской областной думы 18-20 сентября. Политик заявила, что у коммунистов есть «все основания не доверять результатам прошедших выборов на Ямале».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Кукушкина

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО Елена Кукушкина

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

По словам депутата, члены участковых избирательных комиссий (УИК) запрещали наблюдателям от КПРФ перемещаться в помещении с урнами для голосования и нарушали их права при подсчете голосов. «В России было удалено по суду 15 наблюдателей, двое из них были удалены в Салехарде. Вывели наблюдателя из участка №1005 в сопровождении полиции 19 сентября, а решение об удалении было принято 20 сентября с максимальным штрафом. Тоже самое на участке №1009»,— добавила госпожа Кукушкина. Политик отметила, что жалобы на наблюдателей составили представители от «Единой России», общественной палаты Ямала, «Новых людей» и депутата заксобрания от ЛДПР Дениса Садовникова.

Руководитель фракции КПРФ подчеркнула, что она в сопровождении сотрудников полиции и председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Салехарда Ивана Сыркова застала в помещении с урнами для бюллетеней трех членов УИК №1003, которые якобы не покинули участок после завершения первого дня голосования. «Избирательный участок должен был быть закрыт и взят под охрану. Никаких подсчетов, мытья полов и подготовки к следующему дню просто быть не может»,— сказала Елена Кукушкина. По словам коммуниста, после визита на нее было подано заявление в полицию за помеху работе УИК.

Госпожа Кукушкина возмутилась, что в ходе кампании оппоненты КПРФ совершили провокацию против партии. «Распространили лживую информацию, что якобы КПРФ объявила акцию "Полдень против Путина" и назначила ответственным Александр Ламдо (кандидат в Госдуму от КПРФ.— "Ъ-Урал") с указанием личного номера телефона. Подано заявление в полицию»,— подчеркнула она. После завершения последнего дня голосования, по словам коммуниста, в штаб КПРФ пришли полицейские для вручения повесток на допрос.

Первым с критикой поведения КПРФ на выборах выступил председатель заксобрания Сергей Ямкин («Единая Россия»). «Вы самая грязная партия, которая сегодня ни одни выборы не пропускает, чтобы где-то не намусорить»,— обратился он к Елене Кукушкиной. Спикера поддержал его заместитель, руководитель партийной фракции Виктор Казарин. «Фиксировались попытки распространять пессимизм и заведомо ложные сведения о порядке голосования, призывы к нарушению процедуры»,— указал политик. Вице-спикер заявил, что провокации коммунистов «подрывают доверие к самой процедуре выборов, создают атмосферу недовольства, тревоги».

К позиции «Единой России» присоединились представители других оппозиционных фракций. Лидер реготделения «Справедливой России» Марина Марковскайте призвала коммунистов не превращать избирательные участки «в поле боя» для отстаивания позиций и не «не допускать голословных обвинений и не плодить скандалы ради скандалов». Руководитель фракции ЛДПР Денис Садовников отметил, что избирательная система Ямала требует «очень бережного отношения». «Это недопустимо, когда такую крепкую избирательную систему проверяют на прочность»,— возмутился либерал-демократ.

Голосование за кандидатов в Госдуму РФ на Ямале проходило 18-20 сентября без использования электронного формата, явка составила 74,75%. В результате список претендентов «Единой России» по единому округу получил поддержку 73,12% ямальских избирателей, ЛДПР — 9,69%, КПРФ — 8,05%, «Справедливая Россия» — 3,02%. В единственном на территории одномандатном округе победу одержал действующий депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Погорелый (взял 140,4 тыс. голосов), его оппоненты от ЛДПР Денис Садовников (41 тыс.) и от КПРФ Александр Ламдо (29,7 тыс.) заняли второе и третье места соответственно. По партсписку от региона был избран экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин. В новом созыве Госдумы он возглавит фракцию «Единой России».

Василий Алексеев