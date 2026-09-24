Экс-губернатор ЯНАО возглавит фракцию «Единой России» в Госдуме

Бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), действующий депутат Госдумы от региона Дмитрий Кобылкин займет пост руководителя фракции «Единой России» в новом созыве нижней палаты российского парламента. Кандидатуру политика предложил председатель партии Дмитрий Медведев, сообщили в объединении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кобылкин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Дмитрий Кобылкин

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Дмитрию Кобылкину 55 лет, с 1993 года он работал инженером комплексной геофизической партии в Тарасовском управлении геофизических работ на Ямале, в 1994-м был утвержден геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции. С 1996-го трудился в компании «Пурнефтегазгеология»: был директором по персоналу, первым заместителем гендиректора, с 2001 года занимал аналогичный пост в компании «Ханчейнефтегаз». В 2002 году перешел в администрацию Пуровского района: работал первым заместителем главы, в 2005-м избрался главой на прямых выборах (получил 77,24% голосов). В 2010 и 2015 годах был утвержден губернатором ЯНАО, в 2018-м получил должность министра природных ресурсов и экологии РФ. В 2021 году впервые избрался в Госдуму, в ней занял пост председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

На посту руководителя фракции господин Кобылкин сменил депутата Госдумы шести созывов, бывшего главу Дагестана Владимира Васильева. Политик управлял объединением в нижней палате российского парламента с 2021 года. Посты первых заместителей руководителя фракции сохранили Вячеслав Макаров (депутат Госдумы с 2021 года) и Дмитрий Вяткин (с 2011 года), заместителей — Андрей Исаев (с 1999 года), Иван Квитка, Адальби Шхагошев (с 2007 года), Виктор Селиверстов, Евгений Ревенко (с 2016 года) и Александр Борисов (с 2021 года).

Новыми заместителями руководителя фракции стали член Совета федерации РФ — представитель главы ЛНР Дарья Лантратова, руководитель Ассоциации ветеранов СВО, депутат заксобрания Калужской области Дмитрий Афанасьев и депутаты Госдумы Денис Кравченко (впервые избрался в 2016 году), Роман Любарский и Жанна Рябцева (в 2021 году).

Голосование за кандидатов в Госдуму проходило 18-20 сентября. По итогам выборов «Единая Россия» сформирует крупнейшую фракцию за всю свою историю, заняв в нижней палате 349 из всех 450 мест — на 25 человек больше, чем в прошлом созыве. Должность спикера в третий раз займет депутат от Самарской области, бывший первый заместитель руководителя администрации президента РФ Вячеслав Володин.

Василий Алексеев