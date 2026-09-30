Субсидии пошли в производство

Министерство промышленной политики Краснодарского края с 2022 по 2025 годы предоставило промышленным предприятиям 24 субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством импортозамещающей продукции на территории Краснодарского края, на общую сумму 2,4 млрд руб. Об этом Guide сообщили в минпроме региона. Запущены носочная фабрика в Белореченском районе, производство диоксида кремния и комплектующих для картриджных систем в Северском районе, жаток в Староминском районе, посуды из композитного стекла в Армавире, лекарственных препаратов в Крымском районе и другие.

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Объем инвестиций в импортозамещающие производства, которые открываются в 2026 году

6,36 млрд руб. — объем инвестиций в модернизацию станкостроительного производства в Краснодаре.

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244,8 млн руб. вложено в строительство технологической линии производства органобентонита в Северском районе.

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1,1 млрд руб. инвестировали в производство по выпуску продукции медицинского назначения в Северском районе.

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259,1 млн руб. — объем финансирования завода по производству акриловых сополимеров в Северском районе.

Мнение

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Александр Полиди, один из основателей КубА Клуба, доктор экономических наук, профессор, бизнес-консультант:

«Главное не просто заместить зарубежный продукт, а создать производство более высокого, чем у иностранных конкурентов, технологического уровня, а значит, экономически более эффективное. Важно достигать таких масштабов производст­ва, которые снижают стоимость конечного продукта, а значит, делают его конкурентоспособным и внутри страны, и за рубежом. В результате процесса импортозамещения должны появляться новые технологии.

Если же просто создавать аналог, то эффективность такого завода будет низкая, по той причине, что объем производства на начальном этапе небольшой, соответственно, себестоимость более высокая. К тому же пока мы будем создавать аналог, сама технология станет уже вчерашним днем. Импортозамещение должно быть не отчаянной мерой в условиях нехватки чего-то, а путем, который ведет экономику страны к технологической безопасности, к будущему. Для этого инвестиции в импортозамещение должны быть кратно больше.

Из-за геополитических рисков, макроэкономической зажатости, высокой стоимости кредитов, подавленного состояния фондового рынка многие компании, которые хотели и могли бы развивать импортозамещение до нового технологического уровня, испытывают нехватку денежных средств».