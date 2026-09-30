Торжество синих воротничков

Работодатели Краснодарского края в профсфере «Производство, сервисное обслуживание» за восемь месяцев 2026 года разместили на hh.ru в 2,6 раза меньше вакансий, чем соискатели — резюме. При этом многих специалистов найти по-прежнему сложно. Самыми дефицитными по итогам августа стали оператор производственной линии, кочегар / оператор котельной (2,3 резюме на вакансию), слесарь, сантехник (3,5), электромонтажник, электромонтер, техник-электрик (3,8). Такие данные Guide предоставили в пресс-службе hh.ru.

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Более 28,9 тыс. вакансий и 77 тыс. резюме опубликовано на hh.ru в январе—августе 2026 года в сфере производства.

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На 52% за год сократилась медиана зарплаты инженера слаботочных систем (инженера связи) — до 91,1 тыс. руб.

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7,4 резюме приходится на одну вакансию, что, по словам экспертов hh.ru, говорит о сбалансированной ситуации на рынке труда.

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Мнение

Фото: из личного архива Евгения Дьяконова

Евгений Дьяконов, проректор по учебной работе КубГТУ, кандидат технических наук, доцент:

«Найти человека — это только половина задачи, не менее важно его удержать. И здесь возможности у предприятий разные: крупные производители могут предложить более высокую зарплату, социальные программы, обучение, дополнительные льготы, малому предприятию конкурировать с ними объективно сложнее.

По данным Краснодарстата, за январь—май 2026 года средняя заработная плата в обрабатывающей промышленности выросла на 9,4%. Но по отдельным направлениям разница все еще существенная. Например, в некоторых сферах легкой промышленности зарплата находится примерно на уровне 40 тыс. руб. при средней по краю около 85 тыс. И человек, даже имея профильное образование, вполне может выбрать другую сферу, если там ему будут платить заметно больше.

От уровня зарплаты в том числе зависит и престиж инженерных и технических профессий. Когда специалист с высшим образованием, от работы которого напрямую зависит производство, технологическое развитие региона и всей России, получает меньше человека в сфере, где требования к квалификации существенно ниже, например курьера, здесь действительно есть над чем задуматься.

Тем более промышленность края развивается достаточно быстро. По информации регионального министерства промышленной политики, сейчас в активной стадии реализации находятся 45 промышленных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 1,2 трлн руб. Все эти предприятия нужно будет обеспечивать кадрами, и начинать готовить их необходимо уже сейчас, а не в момент запуска производства.

Здесь, на мой взгляд, особенно важна связка предприятия, государства и университета. Вузы должны понимать, какие производства строятся в регионе, какое оборудование там будет использоваться, какие специалисты понадобятся через три, пять лет. При этом невозможно ожидать, что университет сам будет ежегодно полностью перестраивать учебные планы, наполненность дисциплин под каждое изменение на производстве. Предприятия сами должны активнее входить в процесс подготовки кадров».