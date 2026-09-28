Подрядчика благоустройства в Анапе обязали ускорить работы на двух объектах

Глава Анапы Светлана Маслова совместно с заместителем министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Романом Саевым проинспектировала ход работ на двух масштабных объектах благоустройства, реализуемых в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / max.ru / sbmaslova Фото: https: / max.ru / sbmaslova

В селе Цибанобалка на территории будущего общественного пространства ведется обустройство плиточного покрытия прогулочных тропинок, территория под высадку зеленых насаждений отсыпана грунтом, начат монтаж систем электро- и водоснабжения. В парке села Юровка также продолжается укладка тротуарной плитки, на детской площадке уложено асфальтовое покрытие, оборудованы сцена и зрительские сидения.

Отмечается, что на объектах зафиксировано отставание от графика, которое ставит под угрозу исполнение контрактных обязательств. Перед подрядной организацией поставлена задача увеличить численность рабочих на площадках, запараллелить работы, где это технологически возможно, и ускорить темпы по всем направлениям. По каждому общественному пространству установлены конкретные сроки завершения всех этапов.

«Ситуацию будем держать на постоянном контроле»,— подчеркнула Светлана Маслова.

Напомним, в Цибанобалке (переулок Школьный, 8) в рамках проекта предусмотрено комплексное благоустройство территории. Планируется создать сценическую площадку для культурно-массовых мероприятий, обустроить детские, игровые и спортивные зоны, сформировать развитую сеть тротуаров и установить малые архитектурные формы. Территорию оснастят современным уличным освещением, системой автоматического полива и видеонаблюдением. Отдельное внимание уделено озеленению — предусмотрена высадка многолетних деревьев и кустарников.

Проект в Юровке (улица Садовая, 256Г) предполагает комплексное обновление территории: реконструкцию спортивного ядра, включая стадион, благоустройство прилегающей территории и устройство необходимых инженерных сетей. В историческом месте обустроят танцевальную площадку, которую можно использовать и для культурно-массовых мероприятий, для детей создадут современную игровую площадку. В зоне стадиона появится спортивный кластер — полноразмерное футбольное поле, многофункциональная игровая и волейбольная площадки, а также зоны с тренажерами, включая силовое оборудование. Вся территория будет оснащена современным уличным освещением, системой автоматического полива и видеонаблюдением. Предусмотрено озеленение с высадкой многолетних деревьев и кустарников.

Нацпроект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2019 года и предполагает обновление общественных и дворовых территорий в российских городах и селах.