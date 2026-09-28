Над Крымом и другими регионами РФ сбили 14 БПЛА

Над территориями Республики Крым и других регионов России ликвидировали 14 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 мск до 20:00 мск 28 сентября. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина