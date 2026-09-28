В Северском районе обезвредили фрагменты БПЛА после атаки в ночь на 26 сентября

Взрывотехники Росгвардии завершили обследование и обезвреживание частей беспилотных летательных аппаратов, обнаруженных на территории Северского района после атаки в ночь на 26 сентября. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Чеверев в своем Макс-канале.

Он поблагодарил специалистов Росгвардии за оперативную работу и профессионализм, а все экстренные службы — за слаженные действия и заботу о безопасности жителей.

Кроме того, глава района напомнил жителям, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя приближаться к ним и трогать их. В таком случае следует отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

Алина Зорина