Школу на улице Летчика Позднякова в Краснодаре откроют в ноябре

Новую школу на улице имени Летчика Позднякова в Краснодаре планируют открыть во второй учебной четверти — в ноябре 2026 года. Ход строительства проверил глава города Евгений Наумов, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Учреждение рассчитано на 1550 мест. Сейчас работы находятся на финальной стадии: в блоке для младших учеников они полностью завершены, все помещения оснащены мебелью и необходимой техникой. В ближайшее время оборудуют кабинеты среднего звена. На территории ведется благоустройство спортивных площадок и установка инвентаря.

«Мы перед собой, перед жителями и детьми взяли обязательства, что школа со второй четверти откроет двери. И она должна принять учеников в ноябре этого года»,— подчеркнул Евгений Наумов.

В новой школе предусмотрены блоки начальной и средней школы, два актовых зала, большой и малый спортивные залы, танцевальная студия, столовая, пищеблок и медицинский кабинет.

Параллельно в Краснодаре расширяют существующие учебные заведения. Так, продолжается строительство нового учебного блока школы №93 для средних и старших классов. Объект возводят по просьбе жителей и поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и регионального проекта «Все лучшее — детям».

На объекте выполнили кирпичную кладку, монолитные работы и сделали кровлю. Специалисты приступили к чистовой отделке помещений и благоустройству территории. Внутренние инженерные сети готовы на 80%, на следующей неделе начнутся поставки оборудования. Количество рабочих на объекте увеличили, однако, как отметил Евгений Наумов, этого недостаточно. Он поручил усилить темпы.

В новом блоке разместятся медицинский кабинет, столовая на 150 мест, спортзал и библиотека. В кабинетах физики, информатики и биологии предусмотрены лаборантские. Кроме того, там откроют студию искусств и дизайна. С основным зданием блок соединит переходная галерея, которую сейчас обустраивают.

Алина Зорина