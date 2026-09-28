Губернатор Кубани убрал из постановления фамилию своей осужденной экс-заместительницы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменения в постановление о краевом министерстве здравоохранения, исключив из него фамилию бывшего вице-губернатора Анны Миньковой. С постановлением ознакомился «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Изменения внесены в постановление администрации края от 28 июня 2012 года №742 «О министерстве здравоохранения Краснодарского края». В пункте, касающемся контроля за исполнением документа, слова «Минькову А.А.» заменены на «Воробьеву Е.В.». Кроме того, установлен срок временного исполнения обязанностей министра здравоохранения — не более трех месяцев.

Анна Минькова покинула пост вице-губернатора Краснодарского края 28 октября 2025 года. Она занимала эту должность с апреля 2015 года и курировала социальную сферу региона. До назначения вице-губернатором Минькова с 2004 года работала советником главы администрации Краснодарского края, в 2005–2006 годах была заместителем начальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара, а с марта 2011 года возглавляла управление информационной политики краевой администрации.

27 января 2026 года Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, а через два дня Октябрьский районный суд Краснодара отправил ее под домашний арест. Позднее обвинение дополнили статьей о легализации денежных средств. По материалам суда, дело связано с событиями 2022 года, когда Минькова, занимая должность вице-губернатора, поддержала кандидатуру сестры краснодарского застройщика на пост директора Краснодарского краевого базового медицинского колледжа. После этого, как установил суд, через посредника она обратилась к застройщику с просьбой продать ей квартиру в одном из его жилых комплексов почти вдвое дешевле рыночной стоимости — за 12 млн руб. Квартира площадью 63 кв. м была оформлена на мать Миньковой, а позднее переоформлена на ее сына. Деньги за нее строительной компании, согласно материалам дела, не перечислялись.

13 мая Ленинский районный суд Краснодара признал Минькову виновной в мошенничестве и легализации денежных средств. Ей назначили пять лет и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, штраф 700 тыс. руб. и запрет занимать должности на государственной службе в течение трех лет. Суд учел полное признание вины, явку с повинной, содействие раскрытию преступления и возмещение ущерба потерпевшему.

Параллельно с уголовным процессом рассматривался вопрос об имуществе бывшей чиновницы. В феврале Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства ее активы и имущество родственников, указав, что часть недвижимости и автомобилей была оформлена на близких. В перечень вошли пять земельных участков, три жилых дома, четыре квартиры, три нежилых помещения общей площадью более 7 тыс. кв. м и шесть автомобилей. В апреле Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил требования: общая рыночная стоимость подлежавшего изъятию имущества составила около 338,6 млн руб., с ответчиков также взыскали более 90 млн руб. за уже отчужденные активы.

Елена Воробьева стала заместителем губернатора Краснодарского края по социальным вопросам 19 марта 2026 года. До этого она возглавляла краевое министерство образования и науки. На посту вице-губернатора сменила Александра Руденко.

Валерий Климов