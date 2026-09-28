В Белореченске лжецелителя осудили за обман клиентки на 1 млн рублей

Белореченский районный суд вынес приговор 67-летнему местному жителю. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, работая в оздоровительном центре, в марте 2025 года фигурант предложил 61-летней клиентке услуги по лечению методами нетрадиционной медицины — энергетическим массажем и «очисткой кармы». Лицензии на такую деятельность у него не было.

Мужчина в телефонных разговорах неоднократно сообщал потерпевшей ложные сведения о необходимости дополнительного лечения, в том числе для членов ее семьи, и требовал очередных переводов. С марта 2025 по февраль 2026 года он получил от женщины более 1 млн руб.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил мужчине шесть лет колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Алина Зорина