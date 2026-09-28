Подготовка к ЕГЭ на Кубани обойдется в 3–3,2 тысячи рублей за занятие в неделю

В Краснодарском крае одно часовое занятие в неделю с репетитором по каждому из трех предметов обойдется примерно в 3–3,2 тыс. руб. в зависимости от выбранного направления. Разница между самым доступным и самым дорогим наборами предметов составляет около 8%, сообщили «Ъ-Кубань» аналитики Поиска Яндекса по Услугам.

При подготовке раз в неделю в течение девяти месяцев гуманитарные и юридические направления обойдутся в 107,6 тыс. руб., медицинские — в 109,3 тыс. руб. Дороже всего оказались наборы с профильной математикой — 116,5 тыс. руб. за учебный год.

По данным аналитиков, в расчет брались комбинации из трех предметов: русский язык входит в каждый набор, еще два экзамена зависят от направления. Профильная математика стоит в среднем 1,2 тыс. руб. за часовое занятие в неделю, тогда как по большинству остальных предметов медианная стоимость держится около 1 тыс. руб.

Отдельно выделяется подготовка будущих лингвистов. Если в качестве иностранного выбран китайский, занятие в неделю стоит 1,5 тыс. руб., испанский и французский обойдутся в 1,2 тыс. руб., английский — в 1 тыс. руб.

Отмечается, что при расчете использовалась медианная стоимость занятия продолжительностью 60 мин. в Краснодарском крае. Для литературы, обществознания, биологии, химии, физики, информатики и английского языка она составляет 1 тыс. руб., для русского — около 1040 руб., для истории — около 950 руб., для профильной математики — 1,2 тыс. руб. Стоимость подготовки за четыре недели и девять месяцев рассчитана при одном занятии в неделю по каждому из трех предметов, для лингвистического набора учитывался английский язык.

Алина Зорина