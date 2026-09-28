МСП Кубани привлекли 1,6 млрд рублей на инвестпроекты по льготной программе

С начала 2026 года предприятия малого и среднего бизнеса Краснодарского края привлекли 1,6 млрд руб. на инвестиционные цели по федеральной программе льготного кредитования в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». По этому показателю регион занял второе место в стране, сообщила пресс-служба администрации края.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, средства вкладывают в развитие приоритетных отраслей — промышленности, туризма, IT и научной деятельности. Помимо федеральной программы, кубанские предприниматели активно пользуются краевыми мерами поддержки: с начала года Фонд развития бизнеса одобрил более 210 поручительств на сумму свыше 1,4 млрд руб., что позволило бизнесу получить кредиты более чем на 3,2 млрд руб. Фонд микрофинансирования края выдал 440 займов на 1,5 млрд руб. Наибольшим спросом пользовались программы «Фермер», «Промышленник», «Старт», «Бизнес инвест» и «Бизнес оборот».

В России малый и средний бизнес привлек по федеральной программе 21,4 млрд руб. — вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Сегодня в Краснодарском крае реализуют около 770 инвестпроектов на общую сумму 5,8 трлн руб. Большинство из них — это создание и развитие промышленных производств, строительство отелей и других объектов индустрии, а также комплексное развитие санаторно-курортной и туристской инфраструктуры.

Алина Зорина