Из-за остановки работы портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) и невозможности сбыта зерна в Краснодарском крае 23 сентября вступило в силу распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева о введении режима ЧС. Председатель ассоциации «Народный фермер Кубани» Константин Юров считает решение своевременным: особый статус даст региону необходимые механизмы для поддержки аграриев в условиях критического падения закупочных цен.

Константин Юров

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«Ситуация очень сложная, с таким "идеальным штормом" сельхозпроизводители еще не сталкивались. В результате остановки экспорта через АЧБ с августа 2026 года цена на пшеницу в Краснодарском крае, регионе, в котором ввиду близости экспортных терминалов были самые высокие цены на зерно, упала до 7,5 тыс. руб. за тонну. При этом себестоимость пшеницы составляет 12–13 тыс. руб. за тонну.

В начале сезона 2026/27, до остановки экспорта через АЧБ, цена на пшеницу была на уровне 13,5 тыс. руб. за тонну. А еще шесть лет назад мы ее продавали по 17 тыс. руб. за тонну. Но после введения Минэком экспортных пошлин и постепенной олигополизации экспорта фактические цены закупки у фермеров снижались каждый год, несмотря на инфляцию и рост всех составляющих себестоимости. Соответственно, финансовое положение к моменту остановки экспорта через АЧБ у фермеров уже было ослабленным.

В 2025 году объем производства зерновых и зернобобовых составил 141 млн тонн, экспорт с июля 2025 года по июнь 2026 года включительно — 57,7 млн тонн, в том числе, по данным аналитического агентства ПроЗерно, через АЧБ экспортировано 42 млн тонн. Остатки, по данным агентства, на начало сезона 26/27 на 1,4 млн тонн выше прошлогодних, а объем производства прогнозируется ниже на 6,3 млн тонн. Падение внутреннего потребления ожидается в объеме 1,7 млн тонн.

При этом до остановки экспорта через АЧБ мы успели экспортировать 3,8 млн тонн. Тем самым для восстановления баланса спроса и предложения, сопоставимого с прошлым годом, нам необходимо до следующей уборки 2027 года найти решение для уменьшения предложения на 39,2 млн тонн. Но эксперты рынка считают, что и в прошлом году остатки уже были завышены как минимум на 2–4 млн тонн и давили на рынок, снижая цену.

Минсельхоз РФ ведет активную работу по расширению альтернативных АЧБ экспортных маршрутов. Планируется государственная закупочная интервенция в районе 3 млн тонн. Мы понимаем, что это непростая задача, особенно в условиях ограниченности бюджетных средств. Как быстро эти действия приведут к восстановлению цены, спрогнозировать сложно. Пока же мы можем констатировать, что цена закупки у фермеров, к сожалению, продолжает снижаться, а крупные экспортеры, получающие субсидирование ж/д тарифа и доступ к новым экспортным маршрутам, не повышают цены закупки у фермеров, тем самым забирая часть средств, необходимых для обеспечения озимого сева. Важно понимать, что, продавая пшеницу по 7,5 тыс. руб. при себестоимости ее производства и реализации на уровне 12–13 тыс. руб. за тонну, СХТП лишаются значительной части оборотного капитала, который используется именно для финансирования будущего сева.

Для поддержания текущей ликвидности Минсельхоз РФ принял очень важное решение о продлении на год льготных краткосрочных кредитов в регионах с избыточным производством зерна. Аграрное сообщество обсуждает необходимость вовлечения зерна в качестве обеспечения кредитов и зерновых расписок, что также может увеличить ликвидность СХТП.

Ростовская область и Краснодарский край ввели ЧС, что дает регионам больше возможностей принимать решения о поддержке аграриев в данной сложной ситуации. Например, губернатор Кубани уже сообщил о намерении выделить 5 млрд руб. на поддержку фермеров, производящих зерновые и зернобобовые культуры. По просьбе Ассоциации «Народный фермер Кубани» в регионе обсуждается и возможность увеличения капитализации и лимитов регионального фонда микрофинансирования. Начался диалог о введении моратория на рост кадастровой стоимости сельхозземель.

Восстановление цены закупки зерна у аграриев должно стать общегосударственной задачей. Средства, которые производители получают за выращенную продукцию, должны обеспечивать не только простое воспроизводство и продовольственную безопасность, но и позволять аграриям вести именно расширенное воспроизводство, тем самым обеспечивая конкурентоспособность на мировых рынках и сохраняя при этом статус гарантированного поставщика продовольствия странам Глобального Юга».