На Кубани зарплата на вахте для молодых специалистов выросла до 202 тысяч рублей
Зарплатные предложения на вахте для студентов и молодых специалистов в Краснодарском крае достигли 202,5 тыс. руб. Лидерами по уровню предлагаемых зарплат стали разнорабочие. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики «Авито Работы».
Разнорабочие в Краснодарском крае выполняют подсобные и вспомогательные работы на строительных и производственных объектах. Они переносят материалы, а также поддерживают порядок на площадке.
На втором месте по уровню дохода расположились операторы производственной линии, которым предлагают в среднем 198 тыс. руб. за вахту. Они обслуживают оборудование, следят за технологическим процессом и контролируют качество выпускаемой продукции.
Замыкают тройку лидеров фасовщики, среднее зарплатное предложение для них составило 198 тыс. руб. за вахту. Они фасуют продукты и товары по упаковкам, следят за весом и маркировкой, а также подготавливают продукцию к отправке.
Аналитики отмечают, что средние зарплатные предложения рассчитаны на основе зарплатных вилок, которые указаны в вакансиях. Для расчета усредняются значения нижней и верхней границ вилок.
По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, выросла также соискательская активность среди молодежи на вахтовые позиции. Молодые кандидаты все чаще рассматривали позиции сварщиков (+94%), упаковщиков (+81%) и бетонщиков (+73%). Они воспринимают вахту не как временный заработок, а как старт карьеры в промышленности и строительстве.
«Вахтовый формат становится для молодежи все более привлекательным: он дает возможность быстро получить практический опыт и высокий доход, а работодатели все чаще готовы брать кандидатов без опыта и обучать их прямо на объекте»,— заявил Роман Губанов.