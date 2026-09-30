Кому светит выгода

Предприниматели Краснодарского края все чаще обращаются к солнечной энергии. Это, по словам участников рынка, связано с ощутимой денежной экономией и стремлением обеспечить энергетическую безопасность в условиях постоянных перебоев с электроснабжением и топливным кризисом. Срок окупаемости оборудования, преобразующего в электричество солнечный свет, по разным оценкам может составлять от двух до шести лет. Сложности, по словам экспертов, заключаются в наличии доступной мощности технологического присоединения и высокой стоимости капитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По итогам второго квартала 2026 года в Краснодарском крае производство солнечной энергии составляло 91,6 МВт, в Ставропольском крае — 100 МВт, в Адыгее — 8,9 МВт

Фото: Роман Данилкин По итогам второго квартала 2026 года в Краснодарском крае производство солнечной энергии составляло 91,6 МВт, в Ставропольском крае — 100 МВт, в Адыгее — 8,9 МВт

Фото: Роман Данилкин

На Краснодарский край приходится свыше половины вводов собственных солнечных электростанций (СЭС) потребителей юга России. Об этом Guide рассказал директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики, член Общественного совета при Министерстве энергетики РФ, кандидат экономических наук Алексей Жихарев. По его словам, собственная солнечная генерация — это инструмент, позволяющий не только экономить на энергоснабжении, но и повысить его надежность.

«В 2026 году спрос на СЭС и накопители "за счетчиком" потребителей удвоился на фоне дополнительных рисков возникновения локальных дефицитов электроэнергии. Для Краснодарского края солнечная энергетика и накопители электроэнергии — наиболее очевидное направление с учетом инсоляции и профиля электропотребления региона»,— рассказал господин Жихарев.

Председатель Ассоциации специалистов ВИЭ «Зеленый киловатт», директор ООО «Альт­Энергия», кандидат технических наук Андрей Темеров констатирует, что на Кубани, особенно в последнее время в связи с топливным кризисом, увеличилось количество вводимых в эксплуатацию солнечных электростанций. «Это говорит о том, что люди начинают понимать: альтернативная энергетика — не только экономия, но еще и энергетическая безопасность предприятия»,— рассказывает собеседник «G».

Спрос на гибридные солнечные электростанции с накопителями энергии на юге России за последние полтора месяца вырос в несколько раз. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» сообщил основатель компании «Солар Профит» Николай Дрига. По его словам, за последние полтора месяца участники рынка видят кратный рост спроса на гибридные системы на рынке альтернативной энергетики. «Многие поставщики практически распродали складские остатки, формируются листы ожидания, первые крупные поставки ожидаются в конце сентября»,— сообщил Николай Дрига.

По словам предпринимателя, интерес к гибридным установкам на рынке растет на фоне проблем с надежностью централизованного энергоснабжения и удорожания электроэнергии. В отличие от сетевой солнечной станции, гибридная система позволяет не только частично заместить потребление из сети, но и накапливать электроэнергию для использования в периоды отключений или пиковых нагрузок.

От домов до птицефабрик

По количеству солнечных часов в году Краснодарский край опережает среднероссийские показатели в 1,5–2 раза. Их, по словам директора по развитию компании «Солар Центр» Олега Цигиля, на Кубани около 2,3 тыс. Собеседник «G» констатирует, что с одного киловатта установленной мощности солнечной станции в год потребитель может получать до полутора мегаватт-часов энергии. Это, отмечает эксперт, уровень Южной Европы, где солнечная энергетика — массовое явление.

«Естественно, выработка в декабре меньше, чем в июне, но солнечные дни зимой — не редкость. Панели, кстати, на холоде работают даже эффективнее. А снег, который иногда выпадает, с гладкой поверхности современных модулей сходит быстрее, чем с обычной крыши. В крае уже работают сотни частных, промышленных и коммерческих станций — на заводах, фермах, отелях, складах, в магазинах, частных домах. Краснодарский край идеально подходит для солнечной энергетики в российских реалиях»,— говорит господин Цигиль.

Как рассказал Алексей Жихарев, из крупных реализованных в Краснодарском крае примеров можно назвать СЭС мощностью 2 МВт предприятия «Фанагория» в Темрюкском районе. По данным министерства ТЭК и ЖКХ Кубани, солнечная генерация используется в комплексах коммерческих зданий и офисно-складских объектов в кубанской столице (150 КВт), на краснодарском заводе полиэтиленовых изделий, базах отдыха, а также в отелях, на швейной фабрике, птицефабрике в Новопокровском районе и некоторых крестьянско-фермерских хозяйствах.

Олег Цигиль отмечает, что первая и самая очевидная группа потенциальных потребителей солнечной электроэнергии — бизнес с высоким дневным энергопотреблением. Это, по словам участника рынка, производства, склады, логистические комплексы, агробизнес, которые работают при свете дня и у которых большие площади ничем не занятых крыш, а счета за электроэнергию составляют сотни тысяч рублей. «Для них солнечная станция — это прямое снижение себестоимости, инструмент управления издержками»,— говорит эксперт.

Еще одна группа потребителей, по словам господина Цигиля,— собственники коммерческой недвижимости. Это, отмечает он, бизнес-центры, торговые комплексы и отели. Их выгода, во-первых, в снижении операционных расходов на освещение, кондиционеры, кухню, прачечную и так далее, а во-вторых, в продаже арендаторам зеленой энергии по стабильной цене. «Это инвестиция в капитализацию недвижимости»,— комментирует Олег Цигиль.

И третья часть потребителей — частные домовладения. Их мотивация, по словам участника рынка, в фиксации тарифов на 25 лет вперед, энергонезависимости и повышении комфорта. «Это защита семейного бюджета от вечного роста цен на коммуналку. Это позволяет использовать накопители энергии на случай аварийных отключений света. Такие системы решают задачу не столько экономии, сколько энергобезопасности»,— говорит собеседник «G».

Солнце светит выгоду

Алексей Жихарев констатирует, основная выгода использования солнечной генерации для предприятия — снижение объемов покупки электроэнергии из сети. Кроме того, эксперт отмечает, что собственная генерация может снизить потребность в электроэнергии в пиковые часы, а это позволит снизить составляющую оплаты мощности на оптовом энергорынке в структуре конечной цены электроэнергии. «Собственная ВИЭ-генерация и СНЭ — это также действенный способ оперативно смягчить проблему дефицита доступной для технологического присоединения сетевой мощности и (или) повысить надежность электроснабжения»,— говорит директор АРВЭ.

По словам Олега Цигиля, из-за высокой инсоляции срок окупаемости станций в Краснодарском крае — один из самых коротких по стране. Речь, по его данным, идет о 2,5–4 годах.

По данным министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края, параметры установленных систем возобновляемой энергетики следующие: по мощности от 50 до 150 кВт при текущем тарифе покупки электроэнергии 16–17 руб. за киловатт-час расчетная себестоимость собственной энергии на 25 лет эксплуатации составляет 3,5 руб. Затраты на проект — около 3–4 млн руб. Срок окупаемости — менее четырех лет.

Андрей Темеров считает, что рынок солнечной энергии в России недооценен, но имеет очень большой потенциал. В частности, по его словам, цена за киловатт-час для предприятия составляет 16 руб., но при наличии солнечных батарей предприниматель ничего не платит в течение солнечного дня. Срок окупаемости у таких проектов, по словам собеседника «G», порядка двух лет.

«Краснодарский край имеет очень хорошую инсоляцию. По году эксплуатации можно вырабатывать от 15 до 19 киловатт установленной мощности. То есть это порядка 12 тыс. киловатт-часов электричества»,— говорит господин Темеров.

Алексей Жихарев уточняет, что окупаемость СЭС сильно зависит от тарифа предприятия, режима потребления и конфигурации станции. Для СЭС «за счетчиком» потребителей электроэнергии на юге России расчетный срок окупаемости, по словам эксперта, составляет порядка трех—шести лет при объеме капитальных затрат 50–75 млн руб./МВт. «Основная стратегическая выгода — более прогнозируемая стоимость электроэнергии и меньшая зависимость от роста тарифов и ограничений энергосистемы»,— говорит эксперт.

Топ-3 крупнейших солнечных электростанций России

Абагайтуйская СЭС

120 МВт / Забайкальский край / ГК «Юнигрин Энерджи» / 2026 год ввода

120 МВт / Забайкальский край / ГК «Юнигрин Энерджи» / 2026 год ввода Элистинская СЭС

115,6 МВт / Республика Калмыкия / ПАО «Форвард Энерго» / 2021–2022 годы ввода

115,6 МВт / Республика Калмыкия / ПАО «Форвард Энерго» / 2021–2022 годы ввода СЭС «Перово»

105,6 МВт / Республика Крым / ООО «Альфа Солар» / 2011–2013 годы ввода

По данным АРВЭ на 1 июля 2026 года

Автономность и доходность

По словам Андрея Темерова, существует два варианта развития событий. Первый вариант — это сетевая безаккумуляторная солнечная станция мощностью 15 кВт, которая вырабатывает электричество, когда имеется солнечная активность. Она стоит порядка 600–700 тыс. руб. Второй вариант — гибридная система. Это станция мощностью 15 кВт с аккумулятором, которая стоит в два раза дороже.

«Но стоимость гибридной станции зависит от того, на какую нагрузку и на какое время она рассчитана, как долго нужно поддерживать энергоснабжение. Отсюда рождается количество аккумуляторов, отсюда и цена. Если ставить сетевую станцию, она создает выгоду только в том, что потребитель не покупает электричество в момент, когда светит солнце. А гибридная станция обеспечивает не только выгоду от самообеспечения энергией, она дает возможность работать в тот момент, когда отключили электричество в сети или нет солнца. То есть она работает на аккумуляторах, и процесс обеспечения жизнедеятельности предприятия не пропадает»,— рассуждает господин Темеров.

По расчетам Олега Цигиля, станция мощностью 15 кВт для малого и среднего бизнеса стоит около 850 тыс. руб., включая оборудование, монтаж и оформление. Годовая экономия, исходя из выработки и тарифа около 12 руб. за киловатт-час для юрлиц, составляет 180–200 тыс. руб. Соответственно, окупаемость такого оборудования — примерно 3,5 года.

«Доходность — свыше 20% годовых. И это без учета ежегодного роста тарифов на 10% и более, который фактически увеличивает доходность. Если взять станцию 120 кВт для промышленности или сельского хозяйства, инвестиция составит в районе 5–5,5 млн руб., но окупаемость сокращается примерно до 2,5 года. И инвестиционная доходность здесь выше 30%. Это не просто расчеты на бумаге. Это проверенная практика. Например, станция на 2 МВт для одного известного хладокомбината успешно работает уже несколько лет, принося владельцам существенную экономию. Сейчас они расширяются, добавляя еще 200 кВт. Так вот, по самым скромным подсчетам, доходность по этому объекту составляет 37%, причем пассивного дохода»,— говорит господин Цигиль.

Андрей Темеров подчеркивает, что практическая выгода от использования альтернативных источников энергии прежде всего в том, что потребитель не платит за электричество бытовым компаниям. «У кого цена за киловатт-час дороже, тому выгоднее использовать солнечную энергию. К примеру, физическое лицо покупает электричество по 6 руб. за киловатт, а юридическое — по 16 руб. Понятно, что у юрлица срок окупаемости в два, а то и в три раза быстрее. Поэтому, конечно, практическая выгода очевидна»,— говорит председатель Ассоциации специалистов ВИЭ «Зеленый киловатт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на гибридные солнечные электростанции с накопителями энергии на юге России вырос в несколько раз

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Спрос на гибридные солнечные электростанции с накопителями энергии на юге России вырос в несколько раз

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Не без сложностей

По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, по итогам второго квартала 2026 года в Краснодарском крае производство солнечной энергии составляло 91,6 МВт, в Ставропольском крае — 100 МВт, в Республике Дагестан — 177,3 МВт, в Адыгее — 8,9 МВт. По состоянию на 1 июля накопленным итогом с начала года объем выработки электроэнергии всеми объектами ВИЭ-генерации в России составил 7,6 млрд кВт·ч, однако доля возобновляемых источников энергии в объеме потребления электроэнергии в целом по энергосистеме России составила всего 1,29%.

Алексей Жихарев констатирует, что реализация проектов в сфере альтернативной энергетики сталкивается с теми же сложностями, которые характерны для любых инвестиционных проектов в российской электроэнергетике: от наличия доступной мощности технологического присоединения до высокой стоимости капитала.

«Если говорить про специфику отрасли возобновляемой энергетики, то в настоящее время существует ряд нормативных ограничений для масштабирования применения ВИЭ на розничных рынках. В частности, в отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе в Краснодарском крае, практически исчерпан лимит для проведения новых конкурсных отборов проектов ВИЭ на розничных рынках электроэнергии в целях поставки электрической энергии сетевым организациям для компенсации сетевых потерь. В настоящее время лимит составляет не более 5% от объема потерь в электрических сетях. При этом его повышение целесообразно осуществлять одновременно с заключением регуляторных соглашений между сетевыми организациями и властями субъекта РФ, которые бы гарантировали включение в сетевой тариф дополнительных затрат сетевых организаций на покупку электрической энергии, поставляемой отобранными объектами ВИЭ-генерации в целях компенсации сетевых потерь»,— говорит директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

По словам Андрея Темерова, если потребитель — физическое лицо устанавливает оборудование для получения солнечной энергии для частного дома или частного предприятия — то у него не должно возникнуть никаких сложностей, поскольку это его внутреннее дело. Однако если человек хочет присоединиться к солнечной генерации по закону о микрогенерации и продавать свои излишки, то, по словам собеседника «G», у него начинаются сложности.

«Эти сложности больше связаны с тем, что сбытовые и сетевые компании не понимают, как работают эти процессы, и поэтому затягивают сроки, отвечают какими-то отписками для того, чтобы этого не делать. Я не знаю: может, у них там людей нет или они не знают, как это правильно делать. Но самая главная проблема в том, что на местах сетевые и сбытовые организации не знают, как работать с продавцами солнечной энергии. Наша задача им помогать, рассказывать об этом. Закон есть, и его надо выполнять. По закону есть 30-дневный срок присоединения, но у нас были случаи, когда присоединение объекта микрогенерации происходило за 20 дней, потому что люди разобрались на месте и поняли процесс. Поэтому я считаю, что ответственным людям просто надо научиться выполнять свою работу»,— говорит господин Темеров.

В то же время, по словам Олега Цигиля, крупные энергосбытовые компании создали на сайтах специальные разделы с четкими инструкциями и формами для подачи заявки на микрогенерацию. Спикер отмечает, что процесс стал формализованным и предсказуемым.

По словам Андрея Темерова, участники рынка ждут корректировку по закону о микрогенерации, чтобы производителям солнечной энергии разрешили продавать больше, чем 15 кВт. «Речь идет о том, чтобы была возможность присоединения объекта микрогенерации по мощности того силового оборудования, которое уже присоединено. К примеру, присоединено 15 кВт, значит, можно продавать 15 кВт. Если присоединено 150 кВт, соответственно, можно продавать 150 "кило" и так далее. Поэтому ждем новые вводные, тогда это будет еще один хороший шаг для развития возобновляемых источников энергии не только на Кубани, но и по всей России»,— резюмирует собеседник «G».

Дмитрий Михеенко