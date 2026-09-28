Киностудии получили 250 млн рублей рибейтов за съемки на Кубани

За шесть лет киностудии, снимавшие фильмы в Краснодарском крае, получили более 250 млн руб. краевых компенсаций — рибейтов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Как рассказала руководитель департамента развития бизнеса и ВЭД региона Юлия Приходько, система поддержки кинопроизводителей действует на Кубани с 2021 года. Она включает не только сопровождение кинокомпаний и консультации, но и кешбэк за привлечение к съемочному процессу кубанского бизнеса, студентов профильных вузов и организаций СПО. По словам Юлии Приходько, такая мера оказалась эффективным инструментом продвижения региона и развития предпринимательства: в реализации 70 кинопроектов приняли участие порядка 650 субъектов малого и среднего бизнеса края.

С краевой поддержкой на Кубани сняли два российских фильма. Съемки полнометражной мелодрамы «Неподсудная» кинокомпании «Гамма» прошли в станице Полтавской Красноармейского района и в Славянском районе. Романтическую комедию «Ненормальные» киностудии «Мастерской» при сопродюсировании «Гаммы» снимали в Анапе, Геленджике, Новороссийске, хуторе Семигорском и на одной из виноделен Крымского района. Организовать процесс помогла региональная кинокомиссия.

Первый заместитель руководителя департамента Евгения Воробьева напомнила, что «Гамма» не первый год снимает в регионе и участвует в отборе на рибейты. Два года назад студия получила более 4,9 млн руб. компенсации за фильм «Морячка», а в этом году прошла отбор еще на 2,7 млн руб. — за съемки сериала «Любовь и чашка чая».

В 2026 году на компенсации подали 22 компании, по 17 проектам рибейты уже одобрены.

Алина Зорина