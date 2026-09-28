АС СКО рассмотрит спор между НПЗ и грузинской фирмой на 12,7 млн долларов

Северокавказский окружной кассационный суд рассмотрит спор между производителем металлопроката ООО «Новороссийский прокатный завод» (НПЗ) и грузинской фирмой Poladis Sakhli LLC. Истец требует взыскать с ответчика задолженность за поставленную продукцию в размере 855,3 млн руб., неустойку в размере 100 тыс. руб., а также неустойку по контракту в размере 0,5% от стоимости партии отгруженного товара за каждые сутки задержки платежа по день исполнения решения суда. Поскольку расчеты производились в иностранной валюте, в долларах сумма составляет приблизительно 12,7 млн.

Конфликт возник из-за договора, по которому НПЗ обязывался отгружать свою продукцию, а тбилисская компания, реализующая стройматериалы из металла,— своевременно оплачивать ее. Согласно документам, в 2024 году завод поставил товар на сумму 11 млн долларов. Однако покупатель перечислил лишь часть денег. Задолженность, по расчетам истца, составила 8,6 млн долларов . За просрочку договором предусматривалась неустойка.

Грузинская сторона утверждала, что цена была согласована к уменьшению, а часть оплат прошла наличными через физическое лицо. Суд эти доводы отклонил: кредит-ноты не подтвердили изменение стоимости, а кассовые ордера признали недопустимыми. Кроме того, арбитраж указал, что валютное законодательство не позволяет юрлицам рассчитываться наличными по внешнеторговым сделкам. В результате требования по основному долгу удовлетворены полностью. Но неустойку суд уменьшил до 0,1% в день, что составило 4,1 млн долларов.

Апелляция поддержала это решение. Кассация назначена на 11 ноября этого года.

Елена Турбина