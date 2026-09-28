В Симферополе передали в суд дело «черных риелторов»

Главное следственное управление СКР по Республике Крым и городу Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Симферополя, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью. В зависимости от роли каждый из них предстанет перед судом по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 5 ст. 291 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в период с 2017 по 2024 год обвиняемые организовали незаконное отчуждение и перепродажу квартир в Симферополе, принадлежавших одиноким умершим жителям полуострова. Один из членов группы, располагая сведениями о недвижимости, подменял документы о праве собственности в инвентарных делах, внося ложные сведения о приватизации жилья от имени двух подельников и искажая данные в свидетельствах о рождении. После этого фигуранты переоформляли квартиры и продавали их добросовестным покупателям.

В результате преступной схемы сообщники переоформили шесть квартир. Деятельность группы была выявлена и пресечена оперативными сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ.

Кроме того, двое фигурантов, пытаясь избежать уголовной ответственности, передали знакомому 1,6 млн руб. для последующей передачи в качестве взятки сотруднику правоохранительных органов. Посредник распорядился деньгами по своему усмотрению и впоследствии был осужден за мошенничество.

По ходатайству следствия в рамках обеспечительных мер наложен арест на незаконно полученные квартиры, а также на имущество фигурантов на общую сумму около 85 млн руб. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская