Зятя Леонида Слуцкого утвердили депутатом заксобрания Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала депутатом законодательного собрания Среднего Урала медиаменеджера Андрея Бурграта, который приходится зятем лидеру ЛДПР, руководителю партийной фракции в Госдуме Леониду Слуцкому. На заседании коллегиального органа секретарь Игорь Буртов пояснил, что либерал-демократ получил мандат в результате распределения мест в региональном парламенте между списками кандидатов от пяти партий по единому округу, которые набрали более 5% в ходе голосования на выборах 18-20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бургарт

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Андрей Бургарт

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Всего перечень претендентов ЛДПР на выборах в свердловское заксобрание получил 178,8 тыс. голосов (11,29% от всех избирателей, получивших бюллетени), что хватило партии на три депутатских кресла. Первое получил Леонид Слуцкий, второе — Андрей Бурграрт, третье — участник СВО, экс-кандидат в мэры Екатеринбурга, директор транспортной компании «Радо» Владимир Кузнецов (все из общеобластной части партсписка ЛДПР). Впрочем, господин Буртов отметил, что глава либерал-демократов отказался от работы в свердловском парламенте, в связи с чем его место перешло действующему руководителю фракции, координатору областного реготделения ЛДПР Александр Каптюгу (Асбестовская тергруппа). Изначально господин Каптюг не проходил в заксобрание.

Андрей Бурграт планировал избраться в Госдуму в составе свердловской региональной группы партсписка ЛДПР по единому федеральному округу, в которой он занял первое место. По итогам голосования претенденты от «Единой России» набрали на Среднем Урале 41,12% голосов, от КПРФ — 18,5%, от «Новых людей» — 13,13%, от «Справедливой России» — 8,06%, от ЛДПР — всего 10,72%. В результате распределения мест между списками кандидатов партий по единому федеральному округу, свердловские политики от «Единой России» получили шесть депутатских кресел, от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России» — по одному. Представитель ЛДПР от Среднего Урала не получил ни одного мандата.

По итогам выборов депутатов заксобрания Свердловской области IX созыва во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов. После распределения мандатов между списками кандидатов от пяти партий по единому округу помимо ЛДПР 11 мест досталось «Единой России» (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), пять — КПРФ (304 478; 19,23%), четыре — «Новым людям» (226 527; 14,31%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).

«Единая Россия» увеличила фракцию в новом созыве заксобрания с 33 до 36 депутатов, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух. По мнению эксперта, оппозиционные партии «не набрали свой минимум» из-за пассивного отношения к избирательной кампании.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев