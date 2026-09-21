В выборные выходные Черноземье атаковали 865 БПЛА: ранены 25 человек

За прошедшие выходные, 19–20 сентября, ВСУ атаковали все регионы Черноземья. По данным местных властей, над макрорегионом сбили как минимум 865 беспилотников. В результате никто не погиб, однако 25 человек получили ранения.

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В Белгородской области за выборные выходные пострадали 18 человек, в том числе 17-летний подросток. По данным врио губернатора Александра Шуваева, ВСУ атаковали регион 295 раз. Установлено 18 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), а также 19 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 456 беспилотников.

Как сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, за два дня в регионе при обстрелах пострадали пять мирных жителей: 41-летняя и 51-летняя женщины, а также 21-летний парень, 30-летний и 64-летний мужчины. Они получили ранения в Беловском, Рыльском и Хомутовском районах. Над регионом были уничтожены 328 беспилотников. Также зафиксировано 194 артиллерийских обстрела и 45 сбросов взрывных устройств с БПЛА.

По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в ночь на 20 сентября из-за атаки БПЛА в двух муниципалитетах пострадали мужчина 1989 года рождения и мальчик 2012-го. В трех пригородных районах в результате падения обломков дронов были повреждены крыши, остекление и фасады ряда домов, а также несколько машин. Еще в одном муниципалитете обломки посекли грузовой транспорт, фасад и кровлю нескольких построек.

Всего над Воронежской областью сбили 48 беспилотников, в том числе пять прошедшей ночью и 43 предыдущей. Других последствий не установлено.

В Липецкой области за выходные ликвидировали как минимум один беспилотник. Из-за падения его обломков в Ельце было повреждено остекление многоквартирного дома. Погибших и пострадавших не было.

Над Орловской областью, по данным губернатора Андрея Клычкова, уничтожили как минимум 62 дрона. Пострадавших нет. Прошлой ночью были повреждены три частных дома.

Власти Тамбовской области не сообщили о возможных последствиях атак БПЛА.

За прошлые выходные Черноземье подверглось ударам как минимум 723 беспилотников. В результате атак погиб мирный житель, еще девять человек получили ранения.

Алина Морозова