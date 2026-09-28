В Орловской области два дома повреждены в результате ударов БПЛА

В ночь на 28 сентября в небе над Орловской областью были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. Повреждения получили два частных домовладения в Краснозоренском районе. Пострадавших нет. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в ночь на 25 сентября над Орловской областью были уничтожены 17 беспилотников. Тогда пострадали два частных домовладения в Орловском округе. Обошлось без пострадавших.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 254 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье, помимо Орловской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

Воронежская область в ночь на 25 сентября подверглась самой массированной атаке БПЛА с начала спецоперации. Над областным центром и шестью районами были сбиты 88 беспилотников. В результате удара пострадали 13 человек, включая шестилетнего ребенка. Повреждения получили жилые дома, автомобили, производственные и нежилые здания.

Главное о последствиях массированной атаки — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов