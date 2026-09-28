Женщина и трое детей ранены в результате ударов БПЛА в Воронежской области
Ночью и утром понедельника 28 сентября в небе над Воронежем и шестью другими муниципалитетами было обнаружено и уничтожено около 20 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четверо человек, включая троих детей. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года госпитализированы в тяжелом состоянии, еще одному подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте. Женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести»,— рассказал глава региона.
Господин Гусев подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Всего, по данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 254 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье, помимо Воронежской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.
Ранее в ночь на 25 сентября Воронежская область подверглась самой массированной атаке БПЛА с начала спецоперации. Над областным центром и шестью районами были сбиты 88 беспилотников. В результате удара пострадали 13 человек, включая шестилетнего ребенка. Повреждения получили жилые дома, автомобили, производственные и нежилые здания.
Главное о последствиях массированной атаки — в материале «Ъ-Черноземье».