Женщина и трое детей ранены в результате ударов БПЛА в Воронежской области

Ночью и утром понедельника 28 сентября в небе над Воронежем и шестью другими муниципалитетами было обнаружено и уничтожено около 20 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, пострадали четверо человек, включая троих детей. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года госпитализированы в тяжелом состоянии, еще одному подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте. Женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести»,— рассказал глава региона.

Господин Гусев подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Всего, по данным Минобороны РФ, в течение минувшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 254 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье, помимо Воронежской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее в ночь на 25 сентября Воронежская область подверглась самой массированной атаке БПЛА с начала спецоперации. Над областным центром и шестью районами были сбиты 88 беспилотников. В результате удара пострадали 13 человек, включая шестилетнего ребенка. Повреждения получили жилые дома, автомобили, производственные и нежилые здания.

Главное о последствиях массированной атаки — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов