Мирная жительница погибла при взрыве в Белгородской области

В селе Березовка Борисовского округа Белгородской области из-за детонации взрывного устройства у частного дома тяжелые ранения получила женщина. В тяжелом состоянии она была доставлена в Борисовскую ЦРБ, где врачи боролись за ее жизнь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По данным регионального оперштаба, в результате атаки повреждены кровля и входная группа частного дома.

Из-за атак ВСУ повреждения инфраструктуры зафиксированы также в Белгороде, Краснояружском, Грайворонском, Валуйском и Шебекинском округах.

За минувшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 117 раз. Они десять раз обстреливали регион из реактивных систем залпового огня и артиллерии, шесть раз сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Силы ПВО сбили и подавили 106 дронов. При целенаправленном ударе ВСУ в Грайворонском округе погиб мирный житель. В Борисовском, Грайворонском, Прохоровском и Шебекинском округах пострадали семь человек. Трое из них продолжают лечение в больницах.

Алина Морозова