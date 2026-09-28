Разрушения и пожары вызвала новая атака БПЛА на Воронежскую область

В небе над Воронежем и шестью другими муниципалитетами Воронежской области ночью и утром понедельника, 28 сентября, уничтожили около 20 беспилотников. В результате падения обломков БПЛА в областном центре сгорели дачный дом и три гаража, в одном из которых находился автомобиль. В разных районах города и в пригороде также фиксируют повреждения кровли и остекления в ряде многоквартирных и частных домов, посечены несколько машин. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«На местах падений продолжают работать оперативные службы. Напоминаю: категорически запрещается приближаться к обломкам БПЛА. Также недопустимы фото- и видеосъемка последствий ударов и работы ПВО»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате падения БПЛА во время последней атаки, по предварительным данным, ранены четыре человека, включая троих детей. Девочка 2022 года рождения и мальчик 2019 года рождения были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще одному подростку 2015 года рождения помощь была оказана на месте. Женщина 1989 года рождения госпитализирована в состоянии средней тяжести.

По информации регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена на территории Воронежской области в 0:44. Воздушная тревога в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА сначала сработала в Россошанском районе, затем — в Нововоронеже, Острогожском и Лискинском районах. Тревожные сирены в Воронеже и пригородных районах включили в 1:47. В 4:56 они сработали в Борисоглебском округе, а в 7:56 мин — повторно в Воронеже и близлежащих муниципалитетах. Отбой опасности атаки БПЛА был объявлен в 8:20.

На минувшей неделе в ночь на 25 сентября Воронежская область подверглась самой массированной атаке БПЛА с начала спецоперации. Над областным центром и шестью районами были сбиты 88 беспилотников. В результате удара пострадали 13 человек, включая шестилетнего ребенка. Повреждения получили жилые дома, автомобили, производственные и нежилые здания.

Главное о последствиях массированной атаки — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов