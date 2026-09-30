«Рост сохраняется даже при объективном усложнении условий работы»

В Краснодарском крае потребительская сфера остается одной из опор региональной экономики: на нее приходится 18% налоговых поступлений в бюджет, а в 2026 году оборот отрасли продолжил расти даже на фоне дорогих денег, снижения спроса, топливного кризиса и внешних рисков. Как удается сохранять устойчивость и в каких сферах торговли и бытовых услуг кубанцы наиболее активны, в интервью Guide рассказал руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный

Фото: департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный

Фото: департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края

— Какое место в экономике Краснодарского края занимает потребительская сфера?

— Самый простой способ понять, насколько значима отрасль для экономики,— посмотреть, какую долю она формирует для бюджета. В 2025 году потребительская сфера впервые превысила планку в 100 млрд руб. налоговых поступлений в бюджет Краснодарского края. Рост составил 5%. В 2026 году поступления уже достигли 60 млрд руб.

На потребительскую сферу приходится 18% всех налоговых поступлений — это первое место среди отраслей экономики региона. То есть торговля, общественное питание и бытовые услуги — не периферийная часть экономики, а один из ее основных источников. И чем устойчивее работает этот сектор, тем устойчивее в целом экономическая база края.

— Дорогие кредиты, атаки БПЛА, снижение покупательной способности, рост налоговой нагрузки — насколько устойчива в этих условиях потребительская сфера Краснодарского края и за счет чего?

— Краснодарский край уже не раз проходил через сложные периоды. За последние пять лет предприятиям приходилось менять поставщиков, перестраивать логистику, менять форматы работы и подстраиваться под покупателя. Этот опыт сегодня помогает бизнесу быстрее реагировать на новые вызовы. При этом я бы не говорил, что потребительская сфера не испытывает давления. Испытывает. Но у бизнеса уже есть понимание, как действовать в ситуации, когда меняются условия работы.

Есть и объективный результат. За январь—июль 2026 года оборот потребительской сферы составил 3,9 трлн руб.— почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Важно, что рост сохраняется даже при объективном усложнении условий работы.

По обороту потребительской сферы регион занимает первое место в Южном федеральном округе и остается в числе ведущих регионов России по основным направлениям торговли, общественного питания и бытовых услуг.

— Какие проблемы сильнее всего влияют на розничную торговлю региона?

— Основные вызовы для розничной торговли сегодня — рост издержек и налоговой нагрузки, изменение поведения покупателя.

За год общее количество стационарных и нестационарных торговых объектов в крае сократилось почти на 2 тыс. — до 56 тыс. В основном это небольшие магазины у дома, магазины одежды и обуви, хозяйственные магазины.

Одновременно более чем на 2,5 тыс. выросло количество пунктов выдачи заказов и на 300 объектов — региональных торговых сетей.

Поэтому речь идет не о сокращении розницы, а о перераспределении рынка между форматами. Более устойчивыми становятся те объекты, которые могут предложить покупателю удобство, сервис, скорость или особый ассортимент.

Наша задача — чтобы эта конкуренция оставалась добросовестной и у разных форматов сохранялась возможность развиваться.

— В каких сегментах ритейла активнее всего проявляют себя кубанские производители?

— Кубанские производители представлены практически во всех каналах розничной торговли. Производители последовательно наращивают присутствие в торговых сетях, при этом сами сети заинтересованы в увеличении доли местной продукции — это повышает локальную специфику ассортимента и отвечает запросам покупателей.

Доля кубанского хлеба и хлебобулочных изделий в торговых сетях приближается к 100%, плодоовощной продукции — составляет около 80%, молочной и винодельческой — превышает 60%. При условии соответствия продукции требованиям по качеству торговые сети готовы эту долю увеличивать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Куринный: «В крае работает около тысячи рынков и ярмарок — это десятки тысяч торговых мест»

Фото: Николай Хижняк / Коммерсантъ Роман Куринный: «В крае работает около тысячи рынков и ярмарок — это десятки тысяч торговых мест»

Фото: Николай Хижняк / Коммерсантъ

— Какие меры принимаются для развития добросовестной конкуренции и снижения торговых барьеров для местных производителей и малого бизнеса?

— Для небольших производителей особенно важны рынки, ярмарки и нестационарная торговля. Это возможность напрямую выйти к покупателю без крупной производственной или сетевой инфраструктуры. В крае работает около тысячи рынков и ярмарок — это десятки тысяч торговых мест. Поэтому для местного производителя важно иметь несколько каналов сбыта — в зависимости от масштаба бизнеса и самого продукта.

Что касается конкуренции, задача состоит не в создании особых условий, а в устранении необоснованных барьеров для выхода на рынок. Добросовестный производитель должен иметь возможность выйти к покупателю и конкурировать на равных.

— Еще один вызов 2026 года — топливный кризис. Как он сказался на оптовой торговле в Краснодарском крае?

— Топливный кризис создал дополнительную нагрузку на оптовую торговлю, прежде всего из-за высокой зависимости от дизельного топлива. Но предприятия справились и с этой ситуацией.

Мы провели работу с федеральными и региональными торговыми сетями, оптовыми компаниями и предприятиями общественного питания, чтобы оптимизировать их потребности в нефтепродуктах. По информации самих компаний, около 90% потребности приходится на дизельное топливо. Крупные сети и оптовики используют собственный транспорт, долгосрочные договоры с нефтяными компаниями и топливные карты.

При этом оптовое звено сохраняет положительную динамику. За январь—июль 2026 года оборот организаций оптовой торговли составил почти 2 трлн руб. с ростом 5,7%.

То есть, несмотря на дополнительную нагрузку, оптовая торговля продолжает выполнять свою основную функцию — обеспечивать движение товаров в регионе.

— Как в современных экономических условиях трансформируется сфера общественного питания Краснодарского края?

— Общественное питание сегодня сохраняет положительную динамику, но при этом меняется сама структура рынка. По последним данным, оборот отрасли составляет 132 млрд руб., что почти на 2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Сейчас в регионе работает более 10,4 тыс. предприятий общественного питания. Этот показатель практически на уровне прошлого года. Если быть точнее, мы зафиксировали снижение количества объектов на 1%.

Получается, оборот растет, а количество объектов немного сокращается. Это говорит о том, что рынок становится более требовательным к эффективности. Среди причин закрытия сами предприятия называют конкуренцию, стоимость аренды и снижение покупательной способности.

Поэтому заведения пересматривают форматы и расходы, активнее используют доставку, автоматизацию и онлайн-сервисы. Развиваются кофейни, пекарни, быстрые форматы и заведения с дополнительными услугами.

— Как оценивается качество и безопасность услуг общественного питания в регионе: какие инструменты контроля и профилактики применяются?

— Качество и безопасность услуг общественного питания — это в первую очередь соблюдение всех обязательных требований. Здесь работают разные структуры и надзорные органы, каждый в рамках своих полномочий. Контролируется соблюдение санитарных норм, требований к продуктам, их хранению и приготовлению, прав потребителей.

Но мы смотрим на понятие качества несколько шире. Для нас важно не только соблюдение обязательных требований, но и то, какой в целом продукт получает потребитель и как развивается культура питания в регионе.

Поэтому мы поддерживаем проекты, которые повышают интерес к качественным местным продуктам и развивают гастрономическую культуру.

Например, акцию «Вина Краснодарского края», которая объединяет магазины, кафе, рестораны, винодельни и отели. Это создает дополнительные возможности для дегустаций, гастрономических предложений и развития винного туризма.

То же касается гастрономических фестивалей. Подобные проекты позволяют по-новому раскрывать местную кухню, поддерживать предпринимателей и привлекать внимание к региональным продуктам. Поэтому качество для нас — это сочетание безопасности, соблюдения требований и уровня самого предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сфере бытового обслуживания Краснодарского края занято 37 тысяч человек

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ В сфере бытового обслуживания Краснодарского края занято 37 тысяч человек

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

— Еще одно направление, которое курирует департамент потребительской сферы,— сфера бытового обслуживания. Какова динамика развития этого сегмента?

— В Краснодарском крае работает более 16 тыс. объектов бытового обслуживания, в отрасли было занято 37 тыс. человек. В прошлом году открылось почти 400 новых объектов, за первое полугодие 2026 года — еще 200. Наибольшее количество новых объектов приходится на парикмахерские услуги. По муниципалитетам лидирует Сочи, Абинский, Ленинградский и Северский районы. Сфера бытового обслуживания продолжает развиваться, а предприниматели открывают новые объекты там, где видят устойчивый спрос.

— Что способствует, а что сдерживает развитие сферы бытового обслуживания на Кубани? Какие виды услуг наиболее востребованы в Краснодарском крае и где наблюдается дефицит предложения?

— На развитие сферы бытового обслуживания прежде всего влияет спрос. Самые востребованные направления в крае — ремонт и обслуживание автотранспортных средств. На них приходится около трети объектов бытового обслуживания. На втором месте — парикмахерские и салоны красоты, их доля составляет 25%.

Если говорить о дефиците, то нехватки бытовых услуг в Краснодарском крае нет — в целом население ими обеспечено. Но в отдельных территориях ситуация может меняться. Например, там, где растет число жителей или увеличивается туристический поток, спрос на определенные услуги может временно опережать предложение.

— Какая поддержка оказывается предприятиям потребительской сферы Краснодарского края в 2026 году? Что меняется в этом отношении?

— Наряду с действующими инструментами появились меры, учитывающие конкретные обстоятельства, с которыми сталкивается бизнес. В частности, на Кубани ввели дополнительную поддержку для предпринимателей, чьи складские и логистические объекты пострадали в результате атак БПЛА. Здесь задача конкретная — помочь бизнесу восстановить работу, пополнить запасы и возобновить поставки.

Для этого предусмотрены специальные финансовые инструменты, например льготное финансирование и целевые займы на выгодных условиях. Такие меры позволяют предпринимателям направлять собственные средства не только на восстановление, но и на сохранение оборота, запасов и рабочих мест.

В целом задача поддержки — своевременно реагировать на реальные потребности бизнеса. Поэтому в 2026 году акцент делается не только на доступности мер поддержки, но и на их адресности — чтобы помощь приходила именно туда, где она сейчас наиболее необходима.

Беседовала Маргарита Синкевич