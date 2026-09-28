Взнос за капремонт в Свердловской области с 2027 года составит свыше 20 рублей

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2027 год составит 20 руб. 29 коп. за квадратный метр в месяц. Постановление правительства региона подписал губернатор Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Также в документе закреплен размер оценочной стоимости капремонта общего имущества в многоквартирном доме на следующий год. Ремонт в доме с полным благоустройством, в котором есть свет, тепло, водоотведение, горячая и холодная вода, оценивается от 4,8 тыс. до 6,3 тыс. руб. в зависимости от того, есть штукатурка на фасаде или нет. В домах с частичной благоустроенностью — 4,3 тыс.-4,5 тыс. руб. В многоквартирных домах с одним-двумя видами благоустройства и печным отоплением — 6 тыс.-4,7 тыс. руб.

В 2026 году сумма за капремонт в свердловских домах выросла до 18,81 руб. за 1 кв. м общей площади. При этом генеральный директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов говорил, что для полного обновления домов сумму взноса нужно увеличить в 1,5 раза — до 30 руб. за квадратный метр. Сейчас в Свердловской области капремонт завершен на 77% от запланированного объема, который проводится за счет средств фонда. Всего в этом году планируется отремонтировать 851 дом.

Ирина Пичурина