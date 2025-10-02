Взнос за капремонт в Свердловской области в 2026 году вырастет до 18,81 рубля

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал постановление об установлении минимального взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах региона — в 2026 году он вырастет до 18,81 руб. за 1 кв. м общей площади, следует из документа.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Ставка на 2025 год была установлена в размере 17,48 руб. за кв. м — в прошлом году ее увеличили на 18%, в 2024 году она составляла 14,81 руб. В сентябре о повышении взноса за капремонт сообщил генеральный директор областного фонда капремонта Станислав Суханов: он подчеркнул, что на увеличение взносов влияют рост заработных плат и подорожание строительных материалов. По его словам, изменения соответствуют общему уровню инфляции в стране.

Напомним, в 2025 году планируется провести капитальный ремонт в 750 многоквартирных домах Свердловской области. К концу августа было завершено 68% работ, полностью их закончили в 12 муниципалитетах.

Ирина Пичурина