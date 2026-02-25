Глава фонда капремонта Свердловской области: взнос надо увеличить в 1,5 раза

Для полного обновления домов в Свердловской области сумму взноса за капитальный ремонт нужно увеличить в 1,5 раза, сообщил в эфире ОТВ генеральный директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов.

По его мнению, существующей платы недостаточно для покрытия расходов на ремонт домов. «Если вот реально, то 30 руб. за квадратный метр, тогда это было бы 100% выполнение программы, шесть-семь видов на каждом доме. Сегодня мы пока ограничены четырьмя»,— сказал господин Суханов, подчеркнув, что решение о повышении суммы взноса остается за правительством Свердловской области.

Согласно расчетам, стоимость ресурсов для проведения капремонта выросла в среднем на 20%, в то время как сумму взноса в прошлом году подняли только на 7,6%. Покрывать расходы пока удается за счет взимания платы с должников, процентов, штрафов, пеней. Так, с процентов было получено около 690 млн руб. для ремонтной кампании 2026 года. Всего в этом году планируется обновить порядка 900 домов на Среднем Урале. При этом Станислав Суханов отметил, что сегодня уже ремонтируются дома, площадь которых больше, чем у домов, которые обновляли 5-10 лет назад. «Есть дом в Екатеринбурге, где только фасад и крыша стоят 120 млн. Это 14 тыс. кв. м. А вот где-нибудь 120 млн это соизмеримо всей ремонтной компанией какого-то отдельно взятого муниципального образа»,— рассказал он.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал постановление об установлении минимального взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах региона осенью — с 2026 года сумма выросла до 18,81 руб. за 1 кв. м общей площади. По словам Станислава Суханова, изменения соответствуют общему уровню инфляции в стране.

Ирина Пичурина